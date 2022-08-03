Hatmi çiçeği nedir, faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? Hatmi çiçeği bronşite iyi gelir mi? Hatmi çiçeği çayı tarifi

Hatmi çiçeği nedir?

Hatmi, beyazımsı, ipeksi tüylü, Malvacea ailesinden bir bitkidir. Her türden tahriş ve iltihapların tedavisinde belirtilen yumuşatıcı özellikleriyle bilinen bir bitkidir. Beyazımsı renkte olan hatmi, bir metreden yüksekliğe ulaşabilir. Dış kaliksiyle leylak renginden ayrılır, 3 yerine 6 veya 9 bölümlüdür. Çiçeklerin ve yapraklarının hasat edilip kurutulduğu bir dönem olan Temmuz-Ağustos aylarıdır.

Halk arasında birçok farklı adı olan hatmi çiçeği, hitmiye, hire, devegülü, silindir çiçeği ve gülhatmi olarak da bilinir. Birçok faydası bulunan hatmi çiçeği, özellikle kuru öksürüğünüzü kolayca giderebilecek, idrar söktürücü, enfeksiyonlarla savaşan, ağrıları hafifleten bir bitkidir. Kekik ve armut kabuğunun farklı bir aroma ve koku kattığı hatmi çiçeği çayı vücudunuzu rahatlatacaktır.

Hatmi çiçeğinin faydaları nelerdir?

-Kalın, oval, tırtıklı ve beyazımsı yeşil renkli bu yapraklar yazın ortaya çıkar. Özellikle öksürük ve bukofaringeal iltihapların tedavisinde kullanılırlar. Çiçekler ebegümeci ile aynı şekle sahiptir, ancak daha küçük ve soluk pembemsi beyaz renktedir.

-Gövdeler öldüğünde sonbaharda yırtılan kökler geniş ve silindiriktir, su ile temas ettiğinde şişen yapışkan bir madde olan çok miktarda müsilaj içerir. Müsilaj, suda bir kaynatma ile elde edilir ve soğuduktan sonra çökelerek yarı saydam bir malzeme oluşturur. Çiçek ayrıca sürekli ve akut ülserleri hafifletmeye yardımcı olan özelliklerle de tanınır . Ayrıca müsilajlar ister köklerden ister yapraklardan gelsin, sindirim üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir.

-Kökler, kuru öksürük ve sindirim bozukluklarını gidermede etkili özelliklere sahiptir.

-Profesyonellere göre, iltihaplanma ve çıban, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt hastalıkları üzerinde de önemli etkileri vardır.

-Kökte bulunan polisakkaritler (ramnogalacturonans) tahriş olmuş mukoza zarlarını yatıştırarak epitel hücreleri üzerinde etki eder. Ek olarak, bu bileşenler doku yenilenmesini uyarır.

-Hatmi yapraklarının ve çiçeklerinin de öksürük bastırıcı özellikleri vardır. Aktif bileşenler esas olarak ağız ve boğaz iltihabının tedavisinde yer alır.

Hatmi çiçeği bronşite iyi gelir mi?

Hatmi çiçeği doğal bir ağrı kesici olduğu gibi doğal bir sakinleştirici olarak da görüldüğünden, strese, sinire, ve bu olumsuzluklara bağlı uykusuzluk problemine çözüm oluyor. Kronik öksürüğü kesiyor. Grip, nezle, soğuk algınlığı hastalıklarını iyileştirmede yardımcıdır.

Hatmi çiçeğinin zararları nelerdir?

Hatmi antitüsif (farenjit tedavisi), yumuşatıcı, yumuşatıcı ve kayganlaştırıcı özellikler veren müsilajdır. Geleneksel tıpta kök, sistit (mesane iltihabı), dizanteri ve ishal tedavisinde çok yararlı olabilir. Kökler kaynatıldıktan sonra da yenebilir. Köklerini soyarak da hatmi ezmesi elde edebilirsiniz. Hatmi ezmesi şekerlemelerde kullanılır, Sipesifik bir zararı olmamakla birlikte dozunda tüketmek gerekir.

Hatmi çiçeği ne işe yarar?

-Nemli bölgelerde rahatlıkla yetişen hatmi çiçeği, Akdeniz iklimini sever. Çiçekler tamamen olgunlaştıktan sonra yağın alındığı kullanım alanlarına göre toplanır ve kurutulur. Solunum bozukluğunu düzenler.

-Kuru öksürük tedavisinde kullanılır.

-Mide ve sindirim sorunlarının çözümünde oldukça etkilidir.

-Enfeksiyonların giderilmesinde çok önemli rol oynar.

-Grip ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır.

-Etkili bir ağrı kesicidir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Vücudun direncini artırarak hastalıklara karşı korur.

-Böbrek iltihabını ortadan kaldırır.

-İdrar söktürücü olarak kullanılır.

-Prostat iltihabını ortadan kaldırır.

-Sinüzit tedavisinde oldukça etkili bir bitkidir.

-Stresi azaltarak uykusuzluğa iyi gelir.

-Sivilce ile mücadelede etkilidir. Özellikle gençlerin en büyük sivilce sorunu olan ergenlik döneminde hatmi çiçeğinin faydaları sayılmaya devam ediyor. Yulaf lapası haline getirilen hatmi çiçeği akneye uygulandığında etkisi hızla ortaya çıkar.

Hatmi çiçeği diş sağlığı için oldukça faydalı bir bitkidir. Diş eti ve diş iltihabından muzdarip olanlar hatmi çiçekleri kullanabilirler.

Hatmi çiçeği nasıl tüketilmeli?

Hatmi, bitki çayı olarak kullanılabilir. Dahili kullanım için, profesyoneller bir litre infüzyon hazırlamak için 10 g (yapraklar, kökler veya çiçekler) almanızı önerir. Hatmi çiçeği özünün, sıçanlarda akut veya kronik iltihabı azalttığı ve ülser önleyici özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Bu ekstrakt, organlar üzerinde, özellikle karaciğer üzerinde toksik etkiler göstermez.

Hatmi, bilimsel olarak kanıtlanmadan bazı oral ilaçların emilimini azaltabilir. Şüpheniz varsa, ilacı, demir takviyelerini veya tanen bakımından zengin ürünleri (örneğin şarap, çay) almadan birkaç saat önce veya sonra tüketmeniz tavsiye edilir. Son olarak, 3 yaşın altındaki çocuklarda öksürük ve iltihap tedavisinde hatmi tavsiye edilir. Kullanılacak miktar konusunda doktor tavsiyesi esas alınacaktır.

Hatmi çiçeği çayı tarifi

Peki hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir dersiniz? Aslında klasik bitki çaylarından çok da farklı değil. Suyu güzelce kaynatıyor ve hemen ardından içine kurutulmuş hatmi çiçeklerini ilave ediyorsunuz. Bu şekilde 10 dakika kadar bekliyor ve demlendikten sonra süzerek afiyetle içebiliyorsunuz.

Form Çayı Tarifi İçin Malzemeler

1 çay kaşığı biberiye

1 tatlı kaşığı yeşil çay

Form Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?

Hepsini kaynamış suya ekleyip 4 dakika bekletiyoruz.

Diğer alternatif tarif ise;

Kekikli Armutlu Hatmi Çiçeği Çayı Tarifi

Malzemeler

1 Adet Kabukları Ile Dilimlenmiş Armut

1 Tatlı Kaşığı Kuru Kekik

2 Tatlı Kaşığı Hatmi Çayı

Arzu Ettiğiniz Kadar Toz Tarçın

Kekikli Armutlu Hatmi Çiçeği Çayı Tarifi nasıl yapılır?

2,5 fincan suyla bir cezvede 5 dakika kaynatın. 5 dakika demlenmeye bırakın. 1 adet kabukları ile dilimlenmiş armut.

Servis fincanlarına süzdürüp servis edin. Toz tarçın serpin. Arzu ettiğiniz kadar toz tarçın.