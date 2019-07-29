Hatayspor'da transfer Bordo-beyazlı kulüp, Fransız futbolcu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı

HATAY (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Fransız futbolcu Rayane Aabid ile 1+1 yıllığına anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, son iki sezon Beziers ve Paris FC forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, İstanbul'da düzenlenen imza töreninde Hatayspor idari menajeri Murat Bereket ve Rayane Aabid’in temsilcisi Murat Ardıçlık'ın hazır bulunduğu kaydedildi.



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