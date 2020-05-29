  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Hatayspor'da Mirkan Aydın ve Barbosa'nın Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 19:28:54 -
Hatayspor'da Mirkan Aydın ve Barbosa'nın Kovid-19 testleri negatif çıktı

HATAY (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'da yurt dışından dönen Mirkan Aydın ve Helder Barbosa'nın Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglere ara verilmesinin ardından Almanya'ya giden Mirkan Aydın ile ülkesi Portekiz'e giden Helder Barbosa'nın Türkiye'ye dönüşlerinde uygulanan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten edinilen bilgiye göre karantinayı evlerinde dinlenerek geçiren iki futbolcu, kalan bir haftalık izolasyon sürecinin ardından takımla çalışmaya başlayacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı