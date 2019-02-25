0553 313 94 23

Hatayspor’da Galatasaray mesaisi sürüyor

Hatayspor, Galatasaray ile kendi sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Rövanş maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:38
Hatayspor’da Galatasaray mesaisi sürüyor

Hatayspor, Galatasaray ile kendi sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Rövanş maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.


Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-0’lık skorun ağır olmasına rağmen turu geçmek istediklerini söyledi. Sahada en iyi şekilde mücadele edeceklerini ifade eden Palut, “Cuma günü oynadığımız İstanbulspor maçından sonra Cumartesi takım izinliydi. Dün itibariyle Galatasaray maçının hazırlıklarına başladık. Bugünde devam ediyoruz. Yarında son antrenmanımızı yapıp Galatasaray maçı için kampa gireceğiz. Tom’un sakatlığı var bizimle olamayacak. Tom’un dışında bir eksiğimiz şuan için yok. Çarşamba günü biz sahada elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz kendi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız, rakibe bakmaksızın kolay bir skor değil Galatasaray’a karşı 2-0 rövanşı ama sahaya teslim olmak için çıkmayacağız. Atacağımız bir gol bizi turun içine daha çok sokacak konsantrasyon anlamında ve arzu istek anlamında bunun çalışmalarını yapacağız, en iyisini yapacağız. Çıkan sonuca da razı olacağız” dedi.



“Altınordu maçı Galatasaray maçı kadar önemli”


Altınordu deplasmanında çok kritik bir maça çıkacaklarını hatırlatan Palut, "Burada bize düşen mental olarak Galatasaray ve Altınordu maçını birbirinden ayırabilmek ikisine farklı hazırlanabilmek. Çünkü görüyorsunuz Galatasaray maçı ile ilgili şehirde büyük bir coşku, heyecan, futbol bayramı gibi görünüyor. Tabir edersek kendimizi buradan arındırıp sadece futbol kısmında en iyi neler yapabiliriz ona bakacağız ve Galatasaray maçı bittiği andan itibaren de sonuç ne olursa olsun turu geçeriz veya eleniriz onu o saniye orada bırakıp bizim için çok çok değerli olan ideal hedefimiz gerçek hedefimiz olan lig maçının önemi olan Altınordu maçına hemen konsantre olmamız gerekiyor. Maç maç devam edeceğiz. Altınordu maçını en iyisini oynamayı çalışacağız. Bu yarış görünen o ki sezon sonuna kadar sürecek. İlk iki ve play-off yarışı sürecek. Bizde kendimizi üst sıralarda yer edinmeye devam etmek için maçlara tek tek bakıp iyi sonuçlar almayı çalışacağız” dedi.



“Hatay’ı en iyi şekilde temsile edeceğiz”


Hatay’ı ve Hatayspor’u en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade eden kaleci Ömer Alıcı ise, “Bütün şehir olduğu gibi bizde Galatasaray’ı burada ağırlamaktan dolayı heyecanlıyız. Geçen maçtaki performansımız ortada. İyi bir şekilde takımımızı temsil ettiğimizi düşünüyorum. 2-0 avantajlı skorla geliyorlar. Bizim iç sahadaki performansımız ortada fakat diğer takımlarla Galatasaray’ı bir tutmamamız lazım. Ligden bahsediyorum Galatasaray’ın ismi zaten bazı şeylere yetiyor. İnşallah biz kendimize yakışanı yapıp sahada Hatayspor formasını ve Hatayspor’u en iyi şekilde temsil edip, buradan en iyi şekilde çıkacağız” diye konuştu.


İlk maçta yediği kırmızı karta yönelik açıklamalarda bulunan Alıcı, “Geçen maçta gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Fakat pozisyon icabıydı. Takımımın gol yememesi adına son hamleydi artık, bunu yapmam gerekiyordu. İnşallah çarşamba günkü maçta hocalarım bana tekrardan şans verirse, yine en iyi şekilde elimden geleni yapmaya çalışacağım” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yangında çocukları, komşuları ve itfaiye ekibi kurtardı
    1. Yangında çocukları, komşuları ve..
    2. Piyasalarda gün sonu
    3. Numan Kurtulmuş, kirli ittifakı..
    4. AA'nın Çin'deki ekibinin artırılması..
    5. AK Parti'nin Tokat mitingi
    6. Motorin ve benzine zam
    7. Borsa günü yükselişle tamamladı
    8. "Seyir keyfi güzel bir futbol oynamak..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş iş..
    10. Elazığ’da Memur-Sen’den Mısır’daki..
    11. Çaldıkları demirleri satarken..
    12. Askeriyeden malzeme çalan hırsızlara..
    13. İYİ Partili Parlak lokma etkinliğine..
    14. Merkel: "Avrupa Birliği’nin kaderi de..
    15. Puşkin Müzesi Antalya’da açıldı
    16. CHP'nin Şişli adayına "Kürdistan"..
    17. Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü:..
    18. Bahreyn'de 2 kişinin idam cezası onandı
    19. Kırsal mahallelerde kumlama..
    20. Kapadokya’da bugün 7 kaçak yapı daha..
    21. BM Genel Sekreteri Guterres: “Nefret..
    22. ABD-Türkiye arasındaki kritik tarih..
    23. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de
    24. Çiftçilerepancar ödemeleri yarın..
    25. Yunan basınından CHP'ye büyük alkış!..
    26. Adana’da 30 silah ele geçirildi
    27. Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den 10 yıl..
    28. Hatay’da kadın cinayetine 2 tutuklama
    29. Türkiye ile Lübnan'dan sağlıkta iş..
    30. "31 Mart dosta güven düşmana korku..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler