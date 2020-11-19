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Aktüel Hatay'da yangın bölgesindeki sokak hayvanlarına 1 ton mama dağıtıldı
Aktüel

Hatay'da yangın bölgesindeki sokak hayvanlarına 1 ton mama dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:13:28 -
Hatay'da yangın bölgesindeki sokak hayvanlarına 1 ton mama dağıtıldı

HATAY (AA) - Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Hatay'daki yangın bölgelerinde sokak hayvanları için 1 ton mama dağıtıldı.

HAYTAP Hatay gönüllüsü Gökhan Çam, açıklamasında, kentte meydana gelen ve yerleşim yerlerini de etkileyen orman yangınlarından çok sayıda hayvanın etkilendiğini belirtti.

Yangından zarar gören sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalıştıklarını aktaran Çam, "Patilerinde birinci derece yanık olduğu tespit edilen 2 kedi ve 3 köpek, HAYTAP tarafından özel kliniğe alınarak tedavi edilmiştir. Bunun yanında uluslararası bir market zinciri, yangın bölgesinde dağıtılmak üzere 1 ton mama gönderdi. Bizler de mamaları, İskenderun, Antakya ve Samandağ'ın çeşitli bölgelerindeki sokak hayvanlarına dağıttık." ifadelerini kullandı.

Çam, sokak hayvanlarına sahip çıkan tüm hayvanseverlere teşekkür etti.

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