  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'da yanan orman alanları yeniden yeşillendiriliyor
Aktüel

Hatay'da yanan orman alanları yeniden yeşillendiriliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:35:28 -
Hatay'da yanan orman alanları yeniden yeşillendiriliyor

HATAY (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince Hatay'a 32 bin fidan, orman yangınlarında zarar gören alanlarda toprakla buluşturuldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangının yaralarını sarmak ve Hatay'a destek olmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve personeli tarafından gönderilen 32 bin fıstık çamı fidanı Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki orman alanına dikildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği fidan dikimine Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan da katıldı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gönderilen fidanlar için Başkan Yavaş ve belediye personeline teşekkür etti.

Belediye bir yıllık sürede 1 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan çalkalanıyor! İstifa kararını açıkladı
Dünya

Ermenistan çalkalanıyor! İstifa kararını açıkladı

Ermeni Savunma Bakanlığı Askeri Gözetim Servisi Başkanı General Movses Hakobyan görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’
Siyaset

Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gezi davasında şikayetçi olmadığını savcının bütün bakanları mağdur olarak yazdığını söylemesi yan..
BAE’den sonra Yunanistan talip oldu! Eğer verirlerse... Türkiye tüm bölgeyi kapsayacak şekilde sistemi kuracak
Gündem

BAE’den sonra Yunanistan talip oldu! Eğer verirlerse... Türkiye tüm bölgeyi kapsayacak şekilde sistemi kuracak

ABD’nin Türkiye'ye vermediği F-35 savaş uçaklarına, Birleşik Arap Emîrliklerinin (BAE) ardından Yunanistan da talip oldu. Türkiye de şartını..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay