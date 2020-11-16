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Aktüel Hatay'da tarlaya uyuşturucu gömdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Hatay'da tarlaya uyuşturucu gömdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:13:29 -
Hatay'da tarlaya uyuşturucu gömdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri yasak bölgede bulunan tarlasına uyuşturucu gömdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıpaşa Mahallesi'ndeki 1. derece kara askeri yasak bölgedeki dut ağaçlarının bulunduğu tarlada toprağa gömülü uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, tarlada yaptığı aramada toprağa gömülü vaziyette 4 plaka halinde 728 gram esrar ele geçirdi.

Tarla sahibi A.A. gözaltına alındı.


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