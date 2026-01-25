  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak saatler! Rusya vuruldu Galatasaray, Karagümrük engelini aştı Suriye terör örgütü YPG'nin kalleşliğini ifşa etti ABD alarma geçti! Trump'tan flaş açıklama: "Acil durum" ilanlarını onayladım Aydın'a dev eser! Ayda 450 bin kişiye hizmet verecek Silivri'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Sistem nasıl çalışacak? NATO’da Rus tehdidine yeni koruma kalkanı Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! “Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü” denildi, gerçek bambaşka çıktı İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiaları! Bakan Göktaş endişelendiren gelişmeyi 'maalesef' diyerek duyurdu Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..
Yerel Hatay’da şoke eden hırsızlık kamerada! Market önündeki sıvı yağ kolilerini böyle kucaklayıp kaçtı!
Yerel

Hatay’da şoke eden hırsızlık kamerada! Market önündeki sıvı yağ kolilerini böyle kucaklayıp kaçtı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hatay’da şoke eden hırsızlık kamerada! Market önündeki sıvı yağ kolilerini böyle kucaklayıp kaçtı!

Hatay’da gün ortasında yaşanan ve "bu kadarına da pes" dedirten hırsızlık olayı, bir marketin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Son dönemde fiyatlarıyla gündemden düşmeyen sıvı yağlar, bu kez bir hırsızın tek hedefi oldu. Market önüne sevkiyat için bırakılan ürünleri gözüne kestiren şüpheli, çevredeki kalabalığa aldırış etmeden planını devreye soktu.

Hatay'da bir şahsın marketin önünde bulunan 2 bin TL değerinde sıvı yağları koliyle çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Dörtyol ilçesi Özel Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Marketin önünde bulunan sıvı yağ kolilerinden birinin eksik olduğunu fark eden işletme sahibi durum üzerine güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde; kafasını kapüşonla kapatan bir şahsın 2 bin TL değerindeki 18 litre sıvı yağı çalarak bölgeden uzaklaştığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yağ çalan şahsa ulaşıldığı ve paranın tahsil edildiği öğrenildi.

Özgür Özel'den olay itiraf: İBB’de hırsız, yolsuz, rüşvetçi var
Özgür Özel'den olay itiraf: İBB’de hırsız, yolsuz, rüşvetçi var

Gündem

Özgür Özel'den olay itiraf: İBB’de hırsız, yolsuz, rüşvetçi var

Her konuda fikri var ama… Ekrem’den ‘hırsız’ diyen Aysever sessizliği
Her konuda fikri var ama… Ekrem’den ‘hırsız’ diyen Aysever sessizliği

Gündem

Her konuda fikri var ama… Ekrem’den ‘hırsız’ diyen Aysever sessizliği

Hırsızı aklayan da hırsızdır
Hırsızı aklayan da hırsızdır

Gündem

Hırsızı aklayan da hırsızdır

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail aşığı sahte alimin oğlu bakın nerede ortaya çıktı: Kürtlere ‘PKK’ saflarında savaşıp ölün’ diyordu
Dünya

İsrail aşığı sahte alimin oğlu bakın nerede ortaya çıktı: Kürtlere ‘PKK’ saflarında savaşıp ölün’ diyordu

Suriye’deki Kürtlere, “SDG/PKK saflarında savaşıp ölün, çocuklarınızı feda edin” çağrıları yapan, İsrail kendilerine yardım ederse, onlar iç..
Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..
Gündem

Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..

İran'da 2023 senesinde bir yolcu otobüsüne yönelik terör saldırısında doğrudan rol aldıkları belirlenen Amanç Karvançi ve Arslan Şeyhi isiml..
Esed'in yıktığı hafıza Türkiye'nin vefasıyla yeniden ayakta! Açılış Hasan Turan’ın katılımıyla Hama’da gerçekleşti
Gündem

Esed'in yıktığı hafıza Türkiye'nin vefasıyla yeniden ayakta! Açılış Hasan Turan’ın katılımıyla Hama’da gerçekleşti

Suriye’de 1982 yılında yaşanan vahşi katliamın merkezi olan Hama’nın Halfaya ilçesi, Türkiye’den uzanan şefkat eliyle yeniden ayağa kalktı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23