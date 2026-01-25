Hatay’da şoke eden hırsızlık kamerada! Market önündeki sıvı yağ kolilerini böyle kucaklayıp kaçtı!
Hatay’da gün ortasında yaşanan ve "bu kadarına da pes" dedirten hırsızlık olayı, bir marketin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Son dönemde fiyatlarıyla gündemden düşmeyen sıvı yağlar, bu kez bir hırsızın tek hedefi oldu. Market önüne sevkiyat için bırakılan ürünleri gözüne kestiren şüpheli, çevredeki kalabalığa aldırış etmeden planını devreye soktu.
Olay, Dörtyol ilçesi Özel Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Marketin önünde bulunan sıvı yağ kolilerinden birinin eksik olduğunu fark eden işletme sahibi durum üzerine güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde; kafasını kapüşonla kapatan bir şahsın 2 bin TL değerindeki 18 litre sıvı yağı çalarak bölgeden uzaklaştığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yağ çalan şahsa ulaşıldığı ve paranın tahsil edildiği öğrenildi.