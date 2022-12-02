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Aktüel Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı

Hatay'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 20:21:00 -
Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sanayi Mahallesi Özel Caddesi'nde park halindeki 31 AHN 476 plakalı otomobilinde oturan Yüksel S, yanına gelen M.Ö. ile tartıştı.

Tartışmadan sonra çıkan kavgada M.Ö, tabancayla ateş ettiği Yüksel S'yi (42) yaraladı.

Yaralı, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

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