Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı
Hatay'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Sanayi Mahallesi Özel Caddesi'nde park halindeki 31 AHN 476 plakalı otomobilinde oturan Yüksel S, yanına gelen M.Ö. ile tartıştı.
Tartışmadan sonra çıkan kavgada M.Ö, tabancayla ateş ettiği Yüksel S'yi (42) yaraladı.
Yaralı, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.