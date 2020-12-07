Hatay'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı caddeler karantinaya alındı
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bazı caddelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Antakya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Güzelburç Mahallesi'nde Kovid-19 vaka sayısının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Mustafa Harputlu başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı.
Toplantıda bugünden başlamak üzere Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 Konut, Gündüz, İnönü ve İstiklal caddelerinin 14 gün gün boyunca karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Söz konusu caddelerde karantina süresi zarfında Aile Sağlık Merkezi hekiminden sevk alanlar ile acil sağlık halleri dışındaki vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel haricinde hiç kimsenin giriş çıkışına izin verilmemesi kararı alındı.
Karantinanın uygulanacağı süre boyunca vatandaşların lojistik ihtiyaçları Antakya Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Antakya Kaymakamlığı Vefa Destek Grupları ve kolluk kuvvetleri koordinasyonunda giderilecek.