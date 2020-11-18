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Aktüel Hatay'da kamu çalışanlarına ilave Kovid-19 tedbirleri getirildi
Aktüel

Hatay'da kamu çalışanlarına ilave Kovid-19 tedbirleri getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:51:24 -
Hatay'da kamu çalışanlarına ilave Kovid-19 tedbirleri getirildi

HATAY (AA) - Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kamu çalışanlarına ilave tedbirler getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, mülki idare amirleri, il müdürleri, sağlık, güvenlik, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü emrinde görevli personeller hariç, valilik birimlerinde çalışan personellerin durumu değerlendirilerek, birim amirlerince dönüşümlü ve uzatan çalışma yöntemleri uygulanacağı bildirildi.

İl genelinde uygulamada birliğin sağlanması amacıyla 23 Kasım'dan itibaren alınan kararlar şöyle:

"60 yaş ve üstü çalışanların (İdareci pozisyonunda olanlar hariç), hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile bu maddeler dışındaki diğer personellerin dönüşümlü (günlük) çalışması, ilçede görevli olup dönüşümlü çalışma esasına göre büroda bulunmayan personelin ihtiyaç duyulması halinde kaymakamlarca (ilçe salgın denetim merkezi) mahalle denetim ekiplerinde görevlendirilmesi, esnek çalışma kapsamında uzaktan veya dönüşümlü çalışan personelin amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılamaması, hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevlerine dönmeleri, dönüşümlü çalışan personelin teması en aza indirmek amacıyla görevde olan personel ile temas etmemesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması, personelin adres ve iletişim bilgilerinin güncel tutulması, 2020/4 ve 2020/11 Cumhurbaşkanlığı genelgeleri, bakanlık emirleri ve belirtilen hususlara riayet edilmesi, konunun sorumlu amirlerce takip edilerek, ilgili tüm personele duyurulması ve uygulamada her hangi bir aksaklığa mahal verilmemesi gerekmektedir."

Açıklamada ayrıca, ilçelerde kaymakamların, hudut kapılarından sorumlu mülki idare amiri, genel idareye bağlı kurum ve kuruluşlarda da kurum amirlerinin ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeleri yapmaya yetkili oldukları ifade edildi.


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