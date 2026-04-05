Hatay'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Hatay’ın Belen ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay’ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. İskenderun-Antakya kara yolunda seyir halindeki otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza, Kıcı Mahallesi civarında yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kontrolden çıkarak yan yola savruldu.
G.Ö'nün kullandığı 18 BE 067 plakalı otomobil, İskenderun-Antakya yolu Kıcı Mahallesi civarında A.D. idaresindeki 31 SS 926 plakalı SUV tipi araçla çarpıştıktan sonra yan yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan G.Ö. ilk müdahalenin ardından ambulansla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.