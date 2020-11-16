Hatay'da fuhuş operasyonu: 22 gözaltı
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 19'u yabancı uyruklu 22 kadın gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bazı masaj salonlarında uyuşturucu kullanıldığı, fuhuş yapıldığı ve çalışma iznleri olmaksızın yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı bilgisine ulaştı.
İlçe merkezindeki 7 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19'u yabancı uyruklu 22 kadını gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.