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Aktüel Hatay'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Hatay'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 08:40:07 -
Hatay'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Erkan ve Ömer Kaya kardeşler ile isimleri öğrenilemeyen taraf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle iki kardeş, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erkan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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