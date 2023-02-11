"Hatay'da baraj patladı" yalanının arkasından Oğuzhan Uğur çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin en çok etkilediği illerden biri de Hatay oldu. Arama kurtarma ekiplerin Hatay’ın Antakya ilçesinde çalışmalarını sürdürürken ilginç bir olay yaşandı.

"Baraj patladı" yalanı

Bir anda yayılan “Baraj patladı” iddiası sonrası arama kurtarma ekipleri dahil, herkes kaçışmaya başladı. Ekipler işini bırakırken, ortalık karıştı. Çok geçmeden olayın aslı ortaya çıktı. Antakya’da baraj olmadığını belirten polis ekiplerinin “Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına dönün” anonsuyla panik havası dağıldı.

Yalanı servis eden Oğuzhan Uğur çıktı

“Hatay’da baraj patladı” yalanını sosyal medyada ilk servis eden kişinin ise Babala Tv adlı hesabı yöneten sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur olduğu anlaşıldı.