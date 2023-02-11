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Medya "Hatay'da baraj patladı" yalanının arkasından Oğuzhan Uğur çıktı
Medya

"Hatay'da baraj patladı" yalanının arkasından Oğuzhan Uğur çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde "Baraj patladı" iddiası ortalığı karıştırdı. Arama kurtarma ekipleri dahil birçok vatandaş işini bırakıp kaçışmaya başlarken, kısa süreli panik sonrası polis ekiplerinin yaptığı anonsla gerçek ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 17:58:00 - 2023-02-11 18:15:19
"Hatay'da baraj patladı" yalanının arkasından Oğuzhan Uğur çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin en çok etkilediği illerden biri de Hatay oldu. Arama kurtarma ekiplerin Hatay’ın Antakya ilçesinde çalışmalarını sürdürürken ilginç bir olay yaşandı.

"Baraj patladı" yalanı

Bir anda yayılan “Baraj patladı” iddiası sonrası arama kurtarma ekipleri dahil, herkes kaçışmaya başladı. Ekipler işini bırakırken, ortalık karıştı. Çok geçmeden olayın aslı ortaya çıktı. Antakya’da baraj olmadığını belirten polis ekiplerinin “Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına dönün” anonsuyla panik havası dağıldı.

Yalanı servis eden Oğuzhan Uğur çıktı

“Hatay’da baraj patladı” yalanını sosyal medyada ilk servis eden kişinin ise Babala Tv adlı hesabı yöneten sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur olduğu anlaşıldı.

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Yorumlar

Dumrul

Kim bu k… Oğuzhan Uğur denen …..

Sinan Gül

Sen nasıl bir insansın
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