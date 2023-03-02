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Aktüel Hatay'da 'Ay halkası' görüntülendi
Aktüel

Hatay'da 'Ay halkası' görüntülendi

Depremin vurduğu Hatay ve çevresinde gökyüzünde 'Ay halkası' görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 22:26:00 -
Hatay'da 'Ay halkası' görüntülendi

Depremin vurduğu Hatay ve çevresinde gökyüzünde 'Ay halkası' görüntülendi.

Ender bir doğa olayı olarak bilinen 'Ay halkası' depremin vurduğu Hatay semalarında görüldü.

Uzmanlar gökyüzünde oluşan buz kristallerinin neden olduğu doğa olayının, zaman zaman gözle görülebileceğine dikkat çekerek, yükselen buz kristallerinin altıgen formunun ayın etrafından bir halka oluşturduğunu belirtiyor.

Bilimsel olarak ‘Ay Halesi’ olarak adlandırılan doğa olayının yılda birkaç kez olabileceği ifade ediliyor.


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