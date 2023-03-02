Hatay'da 'Ay halkası' görüntülendi
Depremin vurduğu Hatay ve çevresinde gökyüzünde 'Ay halkası' görüntülendi.
Depremin vurduğu Hatay ve çevresinde gökyüzünde 'Ay halkası' görüntülendi.
Ender bir doğa olayı olarak bilinen 'Ay halkası' depremin vurduğu Hatay semalarında görüldü.
Uzmanlar gökyüzünde oluşan buz kristallerinin neden olduğu doğa olayının, zaman zaman gözle görülebileceğine dikkat çekerek, yükselen buz kristallerinin altıgen formunun ayın etrafından bir halka oluşturduğunu belirtiyor.
Bilimsel olarak ‘Ay Halesi’ olarak adlandırılan doğa olayının yılda birkaç kez olabileceği ifade ediliyor.