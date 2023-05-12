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Yaşam Hatay'a şehit ateşi düştü!
Yaşam

Hatay'a şehit ateşi düştü!

Yeniakit Publisher
2023-05-12 19:04:00 - 2023-05-12 19:14:32

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonunda teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün Hatay'daki ailesine acı haber ulaştı.

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün acı haberi Hatay'ın Hassa ilçesindeki ailesine verildi. Şehit Küçük'ün ikizinin de sözleşmeli er olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü tarafından Kuzey Irak'ta düzenlenen roketli saldırıda Pençe-Kilit Operasyonunda görev alan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit oldu. Şehidin acı haberi Hassa ilçesi Mazmanlı Mahallesi Küçükger mezrasındaki baba evine ulaştı.

Evine Türk bayrakları asıldı

İlçe Kaymakamı Osman Acar ile birlikte Jandarma Komutanlığı yetkilileri acı haberi baba Yakup Küçük ile diğer aile bireylerine haber verdi. Daha sonra eve ve çevreye Türk bayrakları asıldı. Şehit Küçük'ün Mustafa isimli ikizinin de sözleşmeli er olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi. Acı haberi duyan bölge sakinleri ise aileye taziyeye gelmeye başladı.

Bir mesaj yayınlayan Hassa Kaymakamı Osman Acar, "Pençe-Kilit Operasyonunda Kuzey Irak'ta roketatarlı saldırı sonucu Hassa Mazmanlı Mahallesi'nde ikamet eden kahraman hemşehrimiz P.Söz.Er Muhammet Küçük şehit düşmüştür. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır-ı cemil dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.


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