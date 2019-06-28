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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınladı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımları ne zaman? Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda profesör, doçent, öğretim üyesi alınacağını açıkladı. Peki Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

28 Haziran 2019 Cuma 10:03
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınladı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımları ne zaman? Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda profesör, doçent, öğretim üyesi alınacağını açıkladı. Peki Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Son başvuru tarihi ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

1) Profesörlüğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, doçentlik başarı belgesi, başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 5 (beş) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

2) Doçentliğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, özgeçmişini, yabancı dil belgesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar:

a) Başvuracakları anabilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan suretlerini, 2 adet fotoğraflarını, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, yabancı dil belgesi, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık belgelerini kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır. (Doktora Öğretim Üyesi kadrolarında %20 kota uygulaması yapılmayacaktır.)

4) Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Profesörler ise Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır.

5)Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

6) Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.

7) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belgenin dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:03
  1. İstanbul
  2. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
  3. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alımları 2019
  4. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları
  5. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları

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