  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hatalı park yüzünden itfaiye yangına müdahale edemedi
Gündem

Hatalı park yüzünden itfaiye yangına müdahale edemedi

İstanbul Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması sürerken bir binanın çatı katında mangalda et pişirilirken çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye hatalı parka takıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 05:56:00 -
Hatalı park yüzünden itfaiye yangına müdahale edemedi

İtfaiye ekipleri kısa sürede mahalleye ulaşırken sokaktaki araçların hatalı ve gelişi güzel park edilmesi nedeniyle görevliler binanın önüne ulaşmakta zorlandı.

Mangal yangına neden oldu

Ambarlı Mahallesindeki Aşık Veysel Sokakta bulunan 4 katlı binanın üst katında oturan Suriyeli oldukları belirtilen bir ailenin fertleri saat 20.00 sıralarında mangalda et pişirmeye başladı. Kısa süre sonra alev alan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatının tutuşmasına neden oldu. Binanın çatısı kısa sürede alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine itfaiye araçları kısa sürede mahalleye ulaşırken ekipler otomobil ve hafif ticari araçların gelişi güzel park edilmesi nedeniyle ilerleyip dönüş yapmakta zorlandı. İtfaiye araçlarının sirenleri çalınarak bu otomobillerin sürücülerinin gelerek yolu açması düşünüldü.

Hatalı park zor anlar yaşattı

Alevler giderek tüm çatıyı kaplamaya başlarken sürücülerin bir türlü gelmediğini gören çevrede oturanlar otomobil ve hafif ticari araçları kaldırarak kenara çekmeye çalıştı. Gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de plakalardan araç sürücülerine ulaşmak istedi. Araçların insan gücü ile kaldırılarak kenara alınmasından sonra itfaiye araçları binaya ulaşarak yangını kısa sürede söndürdü. Bu arada sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinden çıkan vatandaşların olanları izlemeye ve cep telefonları ile görüntülemeye çalıştığı görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni transfer İstanbul'da
Spor

Yeni transfer İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Macar stoper Attila Szalai İstanbul'a geldi.

Türk SİHA'ları Almanların gözünü fena korkuttu
Gündem

Türk SİHA'ları Almanların gözünü fena korkuttu

Irak, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da destan yazan Türk SİHA'larının başarısı tüm dünyada gündem oldu. Türk SİHA'larına dünya ülkelerinde..
Merkel'in yerine geçecek isim belli oldu
Dünya

Merkel'in yerine geçecek isim belli oldu

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay