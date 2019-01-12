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Hastayı ameliyathanede unuttular

İstanbul'da bir hastanedeki ameliyat olmayı bekleyen hasta ameliyathanede unutuldu. Saatlerce bekletilen hastaya daha sonra doktorların mesaisinin bittiği ve çıktıkları söylendi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 09:16
Hastayı ameliyathanede unuttular

İstanbul'da bir hastanede böbrek ameliyatı için bıçak altına yatan 34 yaşındaki Buğra Kiftir, ameliyathanede unutuldu. Saatler sonra fark edilen adam hayretler içinde kaldı.

Ameliyathanede unutulan Kiftir, "Genelde sargı bezi, makas unutulduğu söylenir. Beni tamamen ameliyathanede unuttular. Doktorların çıktığı ve mesai saatlerinin bittiği söylendi. Ancak ben 4-5 saat orada yatıyor bir şekilde bekledim.'' diyerek tepkisini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 09:16
  1. İstanbul
  2. istanbul
  3. ameliyatta unutulan hasta

YORUM YAZ

  • meçulmeçul47 dk önce
    BURASI TÜRKİYE NORMAL BUNLAR :)))))))))))))))))
  • sertaçsertaç48 dk önce
    hiç garip değil. doktorluk garip bir meslek. 1 hafta arayla iki doktora muayene olup 2 ayrı test yaptırdım, testlerin biri iyi çıktı ama doktor ameliyat şart dedi, ikinci doktor ise ameliyata gerek yok dedi ama testler birinciye göre daha kötü. sağlık konusu yoruma açık bir konu olmamalı. yoksa o kadar teknolojinin ne anlamı var? bir sorunum olduğunu doktora gitmeden ben de biliyorum zaten.

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