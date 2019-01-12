Hastayı ameliyathanede unuttular

İstanbul'da bir hastanede böbrek ameliyatı için bıçak altına yatan 34 yaşındaki Buğra Kiftir, ameliyathanede unutuldu. Saatler sonra fark edilen adam hayretler içinde kaldı.

Ameliyathanede unutulan Kiftir, "Genelde sargı bezi, makas unutulduğu söylenir. Beni tamamen ameliyathanede unuttular. Doktorların çıktığı ve mesai saatlerinin bittiği söylendi. Ancak ben 4-5 saat orada yatıyor bir şekilde bekledim.'' diyerek tepkisini dile getirdi.