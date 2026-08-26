Çocukluk arkadaşı öz kardeşi çıktı!

Hollanda’da yaşayan ve çocukken bir etkinlikte tanışıp yıllar önce iletişimleri kopan iki kadının hikayesi akıllara durgunluk verdi. Umudunu kaybettiği anda gelen bir DNA testi sonucu ve "Beni hatırladın mı?" mesajıyla sarsılan Meena Geltink, çocukluk arkadaşının öz kardeşi olduğunu öğrendi.

Bir Çay Molasında Gelen Şok Mesaj

Hollanda’da hayatını sürdüren 43 yaşındaki Meena Geltink, çocuklarını yatırdıktan sonra eşiyle birlikte akşam çayını yudumlamaya hazırlanırken telefonuna düşen bir bildirimle neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medyadan gelen mesaj, 15 yıldır haber alamadığı çocukluk arkadaşı Minal Tijssen’den (44) geliyordu.

Mesajda yalnızca "Beni hatırlıyor musun?" yazısı ve altında bir ekran görüntüsü yer alıyordu. Ekran görüntüsünü inceleyen Geltink, gözlerine inanamadı: Görsel, ikilinin biyolojik olarak öz kardeş (aynı anne ve babadan) olduklarını doğrulayan resmi bir DNA eşleşme raporuydu.

"Birbirimize Çok Benziyorduk Ama Aklımıza Gelmedi"

Hindistan doğumlu olan ve 1980'li yıllarda Hollandalı aileler tarafından evlat edinilen Meena Geltink ile Minal Tijssen’in yolları ilk kez ergenlik döneminde kesişmişti. Evlat edinilen çocuklar için düzenlenen bir hafta sonu kampında tanışan ikili, kısa sürede yakın arkadaş oldu.

Birbirlerine olan şaşırtıcı fiziksel benzerlikleri o dönemde de çevredekilerin dikkatini çekmiş, hatta Avusturya'daki bir aile tatilinde Tijssen’in bir arkadaşı 13 yaşındaki Geltink’i Tijssen ile karıştırmıştı. Ancak aradaki bağın tesadüften öte olabileceği o yıllarda kimsenin aklına gelmedi. Günlük hayat rutinleri içinde iletişimleri koptu ve iki arkadaş 15 yıl boyunca birbirlerini hiç görmedi.

Umudunu Kaybettiği Anda Gelen Mucize

Farklı kasabalarda, birbirlerinden habersiz büyüyen her iki kadın da içlerindeki ait olamama ve yalnızlık hissiyle mücadele etti. Köklerini araştırmaya karar veren Meena Geltink, 2017 yılında küresel bir soy ağacı ve DNA platformuna örnek verdi. Ancak yıllarca hiçbir eşleşme bulunamayınca umudunu keserek uygulamayı telefonundan sildi.

Tam da tüm umutların tükendiği anda, Minal Tijssen'in sisteme DNA örneği yüklemesiyle mucize gerçekleşti. Sistem iki kadının %100 öz kardeş olduğunu tespit etti.

Buruk Bir Sevinç: "Yıllarca Aynı Yalnızlığı Paylaşmışız"

DNA sonucunun ardından eşleri ve çocuklarıyla birlikte duygusal bir buluşma gerçekleştiren iki kardeş, yıllar sonra birbirine sarıldı. Neden ve nasıl farklı ailelere evlatlık verildiklerine dair süreç hakkında detaylı bilgiye sahip olmadıklarını belirten Geltink, yaşadığı duyguları şu sözlerle ifade etti:

"Bir kız kardeşe sahip olmak gerçekten mucizevi bir duygu. Ancak ikimizin de yıllarca kalbinde taşıdığı o tanımsız yalnızlık hissi ve kaybettiğimiz yıllar içimi acıtıyor. Meğer ikimiz de yıllarca aynı eksikliği arıyormuşuz."

1980'lerin Karanlık Mirası: Hollanda'daki Evlat Edinme Vakaları

İki kardeşin hikayesi, Hollanda'nın geçmişteki uluslararası evlat edinme politikalarını da yeniden gündeme getirdi. 1967-1998 yılları arasında Hollanda; Hindistan, Brezilya, Kolombiya ve Sri Lanka gibi ülkelerden 40 binden fazla çocuğu evlat edinme yoluyla ülkeye getirdi.

2021 yılında yayımlanan bağımsız raporlar, dönemin hükümetlerinin sahte belgeler, yasal boşluklar ve hatta insan ticareti vakalarına göz yumduğunu ortaya koymuş, bu gelişmelerin ardından Hollanda hükümeti yurt dışından evlat edinme süreçlerini kademeli olarak durdurma kararı almıştı.