Geçen yıl 100 liraydı, bu yıl 30’a düşünce kargolar kilitlendi! Görüntüsü kavun, tadı birebir muz: Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor

Bir diğer üretici Ünal Tomruk ise ürünün lezzetine ve kargo taleplerine vurgu yaparak, “Bunun özelliği muz tadında. Diğerleri gibi değil. Bunda gaz yok. Bu safi muz tadında. Yemeyle doyulmuyor. Bu sene yağışlardan dolayı güzel oldu. Geçen sene 100 liradan aşağı olmadı. Bu sene de 30 liraya kadar düştü. Halk yiyor, seviyor. Çok gelen var. Kargo ile istiyorlar. Dışarılardan kargoları istiyorlar, yetiştiremiyorlar. Kargoyla yollamayla yetiştiremiyorlar” şeklinde konuştu.