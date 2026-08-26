  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
131 milyar dolarlık devasa yatırım resmen onaylandı! Gökyüzünün canavarları patır patır banttan inecek Almanya’da ‘reformları hızlandırın’ çağrısı Ekonomi S.O.S. veriyor Gündemi sallayan görüntü: Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresine SİPER ve HİSAR mı konuşlandırıldı Altın Yükseliyor Dolar Değer Kaybediyor! Çölden karla kaplı zirveye uzanan rota görenleri şaşırtıyor! 43 kilometrelik yolda 5 mevsim yaşanıyor Yastık altı yapanlar köşe olacak! Merkez bankaları gizli operasyonu başlattı, altın kanatlandı, o rakama uçuyor Her şey sessiz sedasız oldu: Türkiye ile İran arasındaki 25 yıllık anlaşma sona erdi Petro'dan Büyük İsrail Projesi iddiası! Yangınlarda siyonistin parmağı var
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Geçen yıl 100 liraydı, bu yıl 30’a düşünce kargolar kilitlendi! Görüntüsü kavun, tadı birebir muz: Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Geçen yıl 100 liraydı, bu yıl 30’a düşünce kargolar kilitlendi! Görüntüsü kavun, tadı birebir muz: Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen ve halk arasında coğrafi işaretli "yer muzu" olarak bilinen Bağrıbütün kavunu, bu yıl bollaşan yağışlarla birlikte rekor düzeyde bir rekolte artışı yaşadı. Geçen yıl kuraklık yüzünden tarlada 100 liradan satılan eşsiz lezzet, bu sezon fiyatının 30-40 lira bandına gerilemesiyle birlikte vatandaşların akınına uğradı. Saf muz aroması ve kendine has yapısıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye'den gelen yoğun kargo siparişleri karşısında üreticiler talepleri karşılamakta zorlanıyor.

#1
Foto - Geçen yıl 100 liraydı, bu yıl 30’a düşünce kargolar kilitlendi! Görüntüsü kavun, tadı birebir muz: Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen ve halk arasında “yer muzu” olarak bilinen coğrafi işaretli üründe beklenen rekolte artışı yaşandı. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle tarlada 100 liradan alıcı bulan lezzet, bu yıl yağışların bol olmasıyla 30-40 lira seviyelerine kadar geriledi. Fiyatın düşmesi ve muz aromalı eşsiz tadı nedeniyle başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm Türkiye’den sipariş yağarken, üreticiler gelen kargo taleplerine yetişmekte güçlük çekiyor.

#2
Foto - Geçen yıl 100 liraydı, bu yıl 30’a düşünce kargolar kilitlendi! Görüntüsü kavun, tadı birebir muz: Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor

Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü yapısıyla bilinen ve halk arasında “yer muzu” olarak adlandırılan coğrafi işaret tescilli Bağrıbütün kavununda beklenen hasat tamamlandı. 2019 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin araştırmalarıyla genetik özellikleri tescillenen bu özel meyve, tarlalardan toplanarak pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

#3
Foto - Geçen yıl 100 liraydı, bu yıl 30’a düşünce kargolar kilitlendi! Görüntüsü kavun, tadı birebir muz: Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor

Kümbet Ova olarak anılan verimli topraklarda mart ve nisan aylarında ekilen Bağrıbütün kavunu, temmuz sonundan ağustos sonuna kadar toplanıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle rekoltesi oldukça düşen ve pazara bile inmeden tarlada kilosu 100 TL'den alıcı bulan kavun, bu sezon yağışların bol olmasıyla üreticisinin yüzünü güldürdü. Verimin artmasıyla birlikte ürünün kilogram fiyatı tezgahta 30-40 TL seviyelerine kadar geriledi.

#4
Foto - Geçen yıl 100 liraydı, bu yıl 30’a düşünce kargolar kilitlendi! Görüntüsü kavun, tadı birebir muz: Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor

Kendine has şekli, kokusu ve muza benzeyen aromasıyla patates ve soğan gibi bölgenin ana gelir kaynakları arasına giren Bağrıbütün kavunu; İstanbul, Ankara, Çorum ve Yozgat başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep görüyor.

#5
Foto - Geçen yıl 100 liraydı, bu yıl 30’a düşünce kargolar kilitlendi! Görüntüsü kavun, tadı birebir muz: Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor

Yetiştirdiği kavunları satan üreticilerden Adem Tomruk, “Bu Yozgat’ın Aydıncık ilçesinin Bağrıbütün kavunu. ‘Yer muzu’ diye bilinir. Buradan başka bir yerde ekimi yapıldığı zaman kendini bozuyor. Orijinali burada yetişiyor. Geçen sene fazla olmadı. Bu sene yağışlardan dolayı güzel oldu” ifadeleriyle ürünün mikroklima özelliğine dikkat çekti.

#6
Foto - Geçen yıl 100 liraydı, bu yıl 30’a düşünce kargolar kilitlendi! Görüntüsü kavun, tadı birebir muz: Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor

Bir diğer üretici Ünal Tomruk ise ürünün lezzetine ve kargo taleplerine vurgu yaparak, “Bunun özelliği muz tadında. Diğerleri gibi değil. Bunda gaz yok. Bu safi muz tadında. Yemeyle doyulmuyor. Bu sene yağışlardan dolayı güzel oldu. Geçen sene 100 liradan aşağı olmadı. Bu sene de 30 liraya kadar düştü. Halk yiyor, seviyor. Çok gelen var. Kargo ile istiyorlar. Dışarılardan kargoları istiyorlar, yetiştiremiyorlar. Kargoyla yollamayla yetiştiremiyorlar” şeklinde konuştu.

#7
Foto - Geçen yıl 100 liraydı, bu yıl 30’a düşünce kargolar kilitlendi! Görüntüsü kavun, tadı birebir muz: Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meclis lokantasının son fiyat listesi sızdı! İşte şok eden fiyatlar
Siyaset

Meclis lokantasının son fiyat listesi sızdı! İşte şok eden fiyatlar

Dışarıda fahiş fiyatlar cep yakarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasına ait sızan son adisyon sosyal medyada bomba etkisi yara..
İzmir'de alarm! Sakın yemeyin
Yerel

İzmir'de alarm! Sakın yemeyin

İzmir’in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden görülen orkinos ölümleri endişe yarattı. Şu ana kadar 9 ölü orkinos tespit edilirken, ölümle..
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan AİHM'in Osman Kavala kararına sert tepki: Haddinizi bilin!
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan AİHM'in Osman Kavala kararına sert tepki: Haddinizi bilin!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, AİHM'in Osman Kavala hakkında açıkladığı karar ile AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’un karara..
Camiye silahlı baskın: Cuma namazında onlarca kişi kaçırıldı!
Gündem

Camiye silahlı baskın: Cuma namazında onlarca kişi kaçırıldı!

Nijerya’nın Nijer eyaletinde cuma namazı sırasında bir camiyi kuşatan silahlı saldırganlar, ibadet eden onlarca kişiyi zorla kaçırdı. Yerel ..
'Teslim oldu' algısı çöktü! Alihan Kuriş gizli bölmede böyle yakalandı
Gündem

'Teslim oldu' algısı çöktü! Alihan Kuriş gizli bölmede böyle yakalandı

Alihan Kuriş'in Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, Kuriş'in evinin müştemilatındaki g..
MHP'li Yıldırım'dan Özgür Özel'e çok sert sözler: PKK silah bırakmadan önce ne yaptınız?
Gündem

MHP'li Yıldırım'dan Özgür Özel'e çok sert sözler: PKK silah bırakmadan önce ne yaptınız?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Terörsüz Türkiye süreci üzerinden Yeni Parti lideri Özgür Özel ve muhalefete çok sert sözlerle y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23