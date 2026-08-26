Geçen yıl 100 liraydı, bu yıl 30’a düşünce kargolar kilitlendi! Görüntüsü kavun, tadı birebir muz: Türkiye’nin dört bir yanından talep yağıyor
Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen ve halk arasında coğrafi işaretli "yer muzu" olarak bilinen Bağrıbütün kavunu, bu yıl bollaşan yağışlarla birlikte rekor düzeyde bir rekolte artışı yaşadı. Geçen yıl kuraklık yüzünden tarlada 100 liradan satılan eşsiz lezzet, bu sezon fiyatının 30-40 lira bandına gerilemesiyle birlikte vatandaşların akınına uğradı. Saf muz aroması ve kendine has yapısıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye'den gelen yoğun kargo siparişleri karşısında üreticiler talepleri karşılamakta zorlanıyor.