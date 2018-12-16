Hastanedeki görevliye kızdı, 63 yaşında okuma-yazma öğrendi

Ankara'da oturan Güllü Demirel (63), hasta olan kızının tedavisi için gittiği hastanede soru sorduğu görevlinin kendine 'Kör müsün, okusana' diyerek kızmasına sinirlendi. Bunun üzerine Mamak Belediyesi'nin Başak Aile Merkezi'nde açtığı okuma-yazma kursuna katıldı. Önce harfleri, ardından heceleri, sonrasında sırayla kelime ve cümleleri hem yazıp hem de okuyabilen Demirel, çocuklar gibi önce kalem tutmayı, çizgi çekmeyi, harfleri, hecelemeyi öğrendi. Eli kalem tutan için sıradan görünen bu eylem, onun için ise mutluluğun adı oldu.

'80 yaşında da olsam öğreneceğim demiştim'

Kursu başarıyla tamamlayan Demirel, 63 yaşında okur yazar oldu. Çocukluk yıllarında okumayı çok isteyen fakat maddi imkansızlık nedeniyle okula gidemediğini belirten Demirel, "O zamanlar maddi imkanlarımız iyi olmadığı için okuyamadım. Evlendim. Kızım rahatsızlandı, hastaneye götürdüm. Okuma-yazma bilmediğim için hastanedeki görevliye bir soru sordum. 'Kör müsün, okusana' dedi bana. Çok zoruma gitti, çok içerledim. Ancak 80 yaşına bile gelsem okumayı öğreneceğim demiştim. Okumak için azmettim. Mamak Belediyesi Aile Merkezine gelerek okuma yazma öğrendim" dedi.

'Çocuklar gibi şenim'

İş, yemek, çocuk, torun bakımı derken, aile merkezinin hayatına mucize gibi girdiğini belirten Demirel, "Yoldaki tabelayı okuyamamanın ya da telefonda arayacağım kişiyi bulamamanın, hastanede, bankada yazılanları anlamamanın ne demek olduğunu okuyabilene anlatamazsın. Şimdi ise çocuklar gibi şenim. Adeta yeniden doğdum. Böyle bir imkanı bize sağladığı için Mamak Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

'Herkes okuma-yazma öğrenecek'

Okuma-yazma eğitimleri sayesinde birçok vatandaşın derdine derman olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Aile merkezlerimizde verdiğimiz kurslar toplumun her kesimine hitap ediyor. Açtığımız kursların arasında en çok rağbet gören branşlardan biri de okuma yazma kursu. Amacımız, ilçemizdeki her bireyin okuma yazma öğrenmesini sağlamak" dedi.