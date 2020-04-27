Hastanede olduğunu bildirdi, son paylaşımı oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi’de Güvenlik Birim Amirliği yapan Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda futbol antrenörü 52 yaşındaki Gülbek Erkılıç korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. En son 4 Nisan’da sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaptırdığı korona testinin pozitif çıkması sonucu Uludağ üniversitesinde tedavi gördüğünü bildiren Erkılıç, koronaya karşı 22 gün direnebildi. Erkılıç için acil olarak aranan plazmanın 20 gün sonra bulunduğu ancak geç kalındığı iddia edildi.

Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Gülbek Erkılıç 4 Nisan tarihinde Güvenlik Amiri olarak görev yaptığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde korona virüs testi yaptırdı. Covid 19 testi pozitif çıkan 2 çocuk babası Erkılıç, aynı gün hastaneye yatırılıp korona tedavisi başlandı. 10 günlük tedavi süresi zarfında genel durumu kötüleşen Erkılıç, yoğun bakıma alındı. Bu arada Gülbek Erkılıç için daha önce korona tedavisi görüp iyileşen kişilerden A(+) plazma aranmaya başlandı. Acil aranan plazma için Donör Türkiye sosyal medya sayfasında da bilgilendirme yapıldı.

Gülbek Erkılıç için aranan plazma 20 gün sonra 24 nisan tarihinde bulundu. Ancak Erkılıç tedaviye cevap vermeyip dün hayatını kaybetti. Uludağ Üniversitesini yasa boğan haberi Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz sosyal medya hesabından duyurarak "Üniversitemizin sevilen personellerinden, kıymetli kardeşimiz Gülbek Erkılıç’ı Covid-19 hastalığı nedeniyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." paylaşımıyla verdi.

Bursalı sendikacının Güvenlik amirliği yanında Üçevler Spor Kulübünde de antrenörlük yaptığı belirtildi.

Öte yandan Gülbek Erkılıç’ın 4 Nisan tarihinde yaptığı "Selamün Aleyküm... Dostlar 4 Nisan Cumartesi günü yaptırmış olduğun Covid 19 testi üzülerek söylüyorum ki pozitif çıkmıştır. Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi olmaktayım. Dualarınızı bekliyorum. Kalın sağlıcakla" şeklindeki son paylaşımı dikkat çekti. Erkılıç’ın bu gün toprağa verileceği öğrenildi.