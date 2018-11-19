THY- Euroleague
0553 313 94 23

Hastalıkların temel sebebi iyot eksikliği

Kanda yoğunlaşmanın birinci sebebi olduğu için, iyot eksikliği birçok hastalığa sebep oluyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:19
Hastalıkların temel sebebi iyot eksikliği

Kanda yoğunlaşmanın birinci sebebi olduğu için, iyot eksikliği beyinden kalbe, bütün damar hastalıklarına, hücre bozulmalarına ve vesile ile aklınıza gelebilecek her türlü hastalığa, özellikle tiroid, meme ve prostat kanserine sebep oluyor.

"Guatr hastalığı"

Aslında, bir tiroid hastalığı. Guatr tiroid bezindeki büyümenin ismi.. Tiroid hastalıklarına tiroid bezlerinin düzenli çalışıp çalışmaması ya da büyümesi sebep olur. Tiroid bezi de boynumuzun en ön kısmında olan bir organ. Salgı bezi, hormon salgılıyor. Tiroid hormonu vücutta aklınıza ne gelirse bir şekilde hepsini etkiliyor.

Kanser tehlikesi

Yedi tane iltihap, beş ayrı kanser türü var tiroid bezinin. Bunlardan ikisi çok sık görülüyor. Yani gerçekten küçük ama çok karmaşık bir organ. Özellikle Türkiye'de çok fazla tiroid hastası var. Birçoğu farkında değil.

Gerekli tedavi ve müdahale yapıldığında kesinlikle korkulacak bir durum yok.

KARALAHANA TEHDİDİ

Yediğimizden, içtiğimizden, soluduğumuz havadan, sudan aldığımız iyot miktarı az veya çok olmamalı. Özellikle az olmamalı. Ne yazık ki ülkemizde ciddi bir iyot eksikliği olduğundan çok fazla tiroid problemine rastlanıyor. Halbuki ülkemizin dört bir yanı denizlerle çevrili.. Ve iyot denizde!

Tarımsal ürünlerde iyot yetersiz. İyotu kimyasal olarak etkisiz hale getiren karalahana gibi besin maddelerinin tüketilmesi de iyot eksikliğine sebep oluyor.Özellikle Karadeniz'de çok yaygındır guatr.

STRES VE IRSİ GEÇİŞ

Sadece stresle başlayan tiroid problemleri bile var.

Ailesinde tiroid problemi olan kişiler direkt bir aday.

Ayrıca tiroid bir kadın hastalığı. 10 hastanın 8'i kadın, 2'si erkek.

Kadında da bizim için üç tane önemli evre var. Genç kızlığa geçiş, hamilelik ve menopoz. Bunlar kadının bütün hormonlarının altüst olduğu dönemler. Tiroid problemi ya bu dönemlerde ortaya çıkıyor ya da zaten varsa daha da artıyor. Annesinde tiroid problemi olan bir kız çocuğu ise potansiyel bir hasta adayıdır.

Tiroid bezi hızlı çalıştığında:

Hiçbir sebep yokken kilo verme, hatta neredeyse erime hali.

Hiçbir sebep olmadan kalpte çarpıntı.

Ellerde titreme.

Aşırı terleme..

Aşırı sinirli, sabırsız davranma.

Aşırı hareketlilik; daha çok kabına sığamama hali

İshal...

Tiroid bezi yavaş çalıştığında:

Kilo alma.

Kabızlık.

Aşırı yorgunluk, isteksizlik.

Huzursuzluk başlar...

Bu durumda tiroid sorunları depresyonla çok karıştırılır.

Kısırlığa bile sebep olabilir. Aynı şekilde çocuk düşürmeye de. Bazı bezlerin kendine has iltihapları vardır, bu durumda görülebilir bu saydıklarımız.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:19
  1. iyot eksikliği
  2. iyot eksikliğinin sebep olduğu hastalıklar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Al-Jazeera hazırladı, Siyonistler engel oldu! Katar, sansür uygulamak zorunda kaldı
    1. Al-Jazeera hazırladı, Siyonistler..
    2. İzmir'de dehşet! Sokak ortasında..
    3. Hastalıkların temel sebebi iyot..
    4. Dudak uyuşması ciddi bir belirti
    5. Batı’da sapkınlık tırmanıyor... 1..
    6. İdlib’e beton blok ve konteyner..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile..
    8. Avrupa ülkesi, Rus Büyükelçiyi..
    9. UEFA'da Türk hakemlere kritik görev
    10. Saadet Partisi'ne kötü haber! Yargıtay..
    11. Taraftar Martin Skrtel'i istiyor! En..
    12. Osmaniye Belediyesi’nden suya zam yok
    13. Fatih Erbakan'dan Saadet'e icra adımı
    14. Mevlid Kandili'nde kabul olunan dua
    15. Dünya devinin CEO'su tutuklandı
    16. Borçlar siliniyor! Son başvuru tarihi..
    17. Kemalist Mine Kırıkkanat, Avrupalı..
    18. İranlı balıkçıların korkusu ABD değil,..
    19. Simit arabası lodosta sürüklendi
    20. Kulak çınlaması çok ciddi sinyal
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Suriye'de binlerce savaşçı hazır! Başkan Erdoğan'dan işaret bekliyorlar
    Suriye'de binlerce savaşçı hazır! Başkan Erdoğan'dan işaret bekliyorlar
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor