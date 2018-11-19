Hastalıkların temel sebebi iyot eksikliği

Kanda yoğunlaşmanın birinci sebebi olduğu için, iyot eksikliği beyinden kalbe, bütün damar hastalıklarına, hücre bozulmalarına ve vesile ile aklınıza gelebilecek her türlü hastalığa, özellikle tiroid, meme ve prostat kanserine sebep oluyor.

"Guatr hastalığı"

Aslında, bir tiroid hastalığı. Guatr tiroid bezindeki büyümenin ismi.. Tiroid hastalıklarına tiroid bezlerinin düzenli çalışıp çalışmaması ya da büyümesi sebep olur. Tiroid bezi de boynumuzun en ön kısmında olan bir organ. Salgı bezi, hormon salgılıyor. Tiroid hormonu vücutta aklınıza ne gelirse bir şekilde hepsini etkiliyor.

Kanser tehlikesi

Yedi tane iltihap, beş ayrı kanser türü var tiroid bezinin. Bunlardan ikisi çok sık görülüyor. Yani gerçekten küçük ama çok karmaşık bir organ. Özellikle Türkiye'de çok fazla tiroid hastası var. Birçoğu farkında değil.

Gerekli tedavi ve müdahale yapıldığında kesinlikle korkulacak bir durum yok.

KARALAHANA TEHDİDİ

Yediğimizden, içtiğimizden, soluduğumuz havadan, sudan aldığımız iyot miktarı az veya çok olmamalı. Özellikle az olmamalı. Ne yazık ki ülkemizde ciddi bir iyot eksikliği olduğundan çok fazla tiroid problemine rastlanıyor. Halbuki ülkemizin dört bir yanı denizlerle çevrili.. Ve iyot denizde!



Tarımsal ürünlerde iyot yetersiz. İyotu kimyasal olarak etkisiz hale getiren karalahana gibi besin maddelerinin tüketilmesi de iyot eksikliğine sebep oluyor.Özellikle Karadeniz'de çok yaygındır guatr.

STRES VE IRSİ GEÇİŞ

Sadece stresle başlayan tiroid problemleri bile var.

Ailesinde tiroid problemi olan kişiler direkt bir aday.

Ayrıca tiroid bir kadın hastalığı. 10 hastanın 8'i kadın, 2'si erkek.

Kadında da bizim için üç tane önemli evre var. Genç kızlığa geçiş, hamilelik ve menopoz. Bunlar kadının bütün hormonlarının altüst olduğu dönemler. Tiroid problemi ya bu dönemlerde ortaya çıkıyor ya da zaten varsa daha da artıyor. Annesinde tiroid problemi olan bir kız çocuğu ise potansiyel bir hasta adayıdır.

Tiroid bezi hızlı çalıştığında:

Hiçbir sebep yokken kilo verme, hatta neredeyse erime hali.

Hiçbir sebep olmadan kalpte çarpıntı.

Ellerde titreme.

Aşırı terleme..

Aşırı sinirli, sabırsız davranma.

Aşırı hareketlilik; daha çok kabına sığamama hali

İshal...

Tiroid bezi yavaş çalıştığında:

Kilo alma.

Kabızlık.

Aşırı yorgunluk, isteksizlik.

Huzursuzluk başlar...

Bu durumda tiroid sorunları depresyonla çok karıştırılır.

Kısırlığa bile sebep olabilir. Aynı şekilde çocuk düşürmeye de. Bazı bezlerin kendine has iltihapları vardır, bu durumda görülebilir bu saydıklarımız.