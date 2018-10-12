THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Hastalık hastalığı nasıl bir hastalık?

Hastalık hastalığı kişinin vücut fonksiyonlarını yanlış yorumlaması ve ciddi bir hastalığının olabileceği endişesi taşımasıdır. Böyle durumlarda kişi ne yapmalı?

12 Ekim 2018 Cuma 22:39
Hastalık hastalığı nasıl bir hastalık?

Hastalık hastalığı kişinin vücut fonksiyonlarını yanlış yorumlaması ve ciddi bir hastalığının olabileceği endişesi taşımasıdır. Böyle durumlarda kişi doktora gider gerekli tetkikleri yaptırır fakat yine de ikna olamaz. Kişi şu belirtiler ortaya çıktığında durumuna yanlış yüklemeler yapıp bunları birer hastalık belirtisi olarak görür:

* Terleme

* Kalp çarpıntısı

* Öksürük

* Esneme

* Halsizlik

Kişi bu belirtileri yaşamaya başladığında olabilecek en kötü ihtimalleri dikkate alıyor ve panik yapmaya başlıyor. Hipokondiyazta kişi çoğu zaman psikiyatriste yönlendirilir fakat bedensel bir hastalığının olduğunu düşünüp tedaviye devam etmez. Bunu ispat etmek için doktor doktor gezer ve gereksiz masraflara girer.

Hipokondiyaziste depresyon da sıklıkla görülen bir durumdur. Bu durum kişide çabuk yorulma ve uyku bozukluğu ortaya çıkabilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİN

* Sağlıklı beslenme ile bağışıklık sisteminizi yükseltebilirsiniz. Bunun için şu tavsiyeleri dikkate alın:

* Hazır yiyeceklerden uzak durun bunun yerine yiyeceklerinizi evinizde kendiniz hazırlayın

* Her gün belli bir miktar su tüketin

* Uyku düzeninizi kontrol edin ve vücudunuzun uyku ihtiyacını karşılayın

* Bol meyve ve sebze tüketin

Yürüyüş yapın

* Sosyal faaliyetler ağırlık verin

* İnsanlara iyilik yapın

Namazlarınızı hakkını vererek kılın

* Aile ilişkilerinize önem verin

BUNLARI İHMAL ETMEYİN

* Hasta bir psikiyatriste yönlendirilmelidir

* Sosyal destek alanı genişletilmelidir

* Kişi ibadetlerini vaktinde yerine getirmelidir

* Dua ve zikirle meşgul olmalıdır

* Kuranı Kerim okumalıdır

* Ailenin desteği arttırılmalıdır

Kişi kendisi için değerli hedefler belirlemelidir

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 22:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sigara ve çayı birlikte tüketerek kanser riskini ikiye katlamayın
    1. Sigara ve çayı birlikte tüketerek..
    2. Devlet Bahçeli: Brunson'un tahliyesi..
    3. Migreniniz varsa bu hastalığa dikkat..
    4. Makarna yemek kilo vermenize nasıl..
    5. Hastalık hastalığı nasıl bir hastalık?
    6. Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson..
    7. Muş'ta öldürülen 5 PKK'lı teröriste..
    8. Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 8..
    9. Uşak'ta polisin durdurduğu otomobilden..
    10. Polisler bile şaşırdı! Sigara zulası..
    11. 'Brunson davasını daha çok konuşacağız'
    12. Çin 5 ülkeyi uyardı: Terk edin!
    13. Karabük’te otomobil ile minibüs..
    14. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    15. Emmanuel Macron'dan 'Cemal Kaşıkçı'..
    16. Bursa'da otomobilinde uyuyakalan..
    17. Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 10..
    18. Samsun’da gaybubet evinde yakalanan..
    19. Almanya sınır kontrollerini yeniden..
    20. Zonguldak’ta 'ByLock' operasyonu: 5..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama