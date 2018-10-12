Hastalık hastalığı nasıl bir hastalık?

Hastalık hastalığı kişinin vücut fonksiyonlarını yanlış yorumlaması ve ciddi bir hastalığının olabileceği endişesi taşımasıdır. Böyle durumlarda kişi doktora gider gerekli tetkikleri yaptırır fakat yine de ikna olamaz. Kişi şu belirtiler ortaya çıktığında durumuna yanlış yüklemeler yapıp bunları birer hastalık belirtisi olarak görür:

* Terleme

* Kalp çarpıntısı

* Öksürük

* Esneme

* Halsizlik

Kişi bu belirtileri yaşamaya başladığında olabilecek en kötü ihtimalleri dikkate alıyor ve panik yapmaya başlıyor. Hipokondiyazta kişi çoğu zaman psikiyatriste yönlendirilir fakat bedensel bir hastalığının olduğunu düşünüp tedaviye devam etmez. Bunu ispat etmek için doktor doktor gezer ve gereksiz masraflara girer.

Hipokondiyaziste depresyon da sıklıkla görülen bir durumdur. Bu durum kişide çabuk yorulma ve uyku bozukluğu ortaya çıkabilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİN

* Sağlıklı beslenme ile bağışıklık sisteminizi yükseltebilirsiniz. Bunun için şu tavsiyeleri dikkate alın:

* Hazır yiyeceklerden uzak durun bunun yerine yiyeceklerinizi evinizde kendiniz hazırlayın

* Her gün belli bir miktar su tüketin

* Uyku düzeninizi kontrol edin ve vücudunuzun uyku ihtiyacını karşılayın

* Bol meyve ve sebze tüketin

Yürüyüş yapın

* Sosyal faaliyetler ağırlık verin

* İnsanlara iyilik yapın

Namazlarınızı hakkını vererek kılın

* Aile ilişkilerinize önem verin

BUNLARI İHMAL ETMEYİN

* Hasta bir psikiyatriste yönlendirilmelidir

* Sosyal destek alanı genişletilmelidir

* Kişi ibadetlerini vaktinde yerine getirmelidir

* Dua ve zikirle meşgul olmalıdır

* Kuranı Kerim okumalıdır

* Ailenin desteği arttırılmalıdır

Kişi kendisi için değerli hedefler belirlemelidir