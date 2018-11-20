Hasta olmamıza en büyük neden...



Gözle göremediğimiz bu canlılara yenik düşmemiz, haşâ "dağları ben yarattım!" tarzında böbürlenmekle ünlü insanoğlu için eğer ders alabilirse ne kadar ibret verici bir hikmettir.

Adlarını sıkça duyduğumuz halde "Bakteri ve Virüsler"in aralarında çok önemli bir fark olduğunu bilmeyiz.



Bakteriler, insan vücuduna girdiği zaman hızla çoğalmaya başlarlar. İnsanın besinlerine ve hücrelerine zarar verirler.



Virüsler ise doğrudan hücre içine girerek hücrenin yapısını bozarlar. Virüsler sadece canlı hücre içinde canlı kalabilir, normal ortamda canlı özelliğini taşıyamazlar.

Bir bakteri, bol besin bulabileceği bir diğer büyük organizmanın sindirim kanalına yerleşip burada üreyebilir.

YILANDAN ÇIYANDAN KORKAR, ÜRKERİZ..

Zehirleri ile ünlü hayvanlardan tedbiren uzak dururuz. Yılanın, akrebin, çiyanın zehirleri bizde korku ve ürküntü yapar. Onların zehiri sonuçta "kimyasal"dır. Öldürücü olabilir.

"Bakteri ve Virüsler"in de bizi hasta eden salgıladıkları yine gözle göremediğimiz "kimyasal"larıdır. Bedenimize girin üreme sonucunda, bakterinin salgıladığı kimyasallar, organizmanın yapısını bozabilir. Çünkü bu iki tür, birbirinden tamamen farklı gibi gözükse de, esasında yapıları tamamen aynıdır. Bu da, ürettikleri kimyasalların birbirlerini hiç tanımıyor olmalarına rağmen etkileşime girebilmelerine sebep olmaktadır.

Bir bakteri ne kadar küçük ve bir insan ne kadar büyük olsa da, bakterilerin ürettiği kimyasallar insanı öldürebilecek kadar güçlü olabilmektedir. Yani yılanı, akrebi, çiyanı bir anda sollayabilirler!

En azından onların kimyasalları, hasta olmamızın en temel sebeplerinden biridir.

KANSERİN SEBEBİ DE ONLAR DEĞİL Mİ ZATEN

Virüs ve bakterilerden daha küçük yapılar da vardır hastalığa sebep olabilecek. mantarlar, protozoalar, bazı çok hücreliler ve priyonlar bunlardan bazıları. İşte bu küçük yapılar, direkt hücre içine girip, hücre yapısını bozmaktadır, tıpkı virüsler gibi.

Hücrelerin üreme döngüsünün bozulması ve kontrolsüz bir şekilde üreyen hücrelerin oluşmasına tümör, bu tümörlerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve etrafına yayılmasına da kanser denilir.

BÜTÜN CANLILARI ONLAR TEHDİT EDER

Sadece insanların değil, hayvanların ve bitkilerin de hasta olmasının sebebi virüsler, bakteriler ve bu küçük mikroskobik yapılardaki yaradılmışlardır.

TEMİZLİK İMANDANDIR AMMA İDRAK İSTER

Temizlik kurallarına dikkat etmek, ani ısı değişimlerinden korunmak, dengeli beslenmek, zararlı kimyasallardan uzak durmanın sağlığın ilk şartı olduğunu biliyoruz. Sadece bunlar bizi hastalıklardan korumaya yetmiyor.

Çünkü; virüslerin mutasyon hızı, dolayısıyla çeşitlilik miktarı şaşırtıcı derecede fazladır ve bu sebeple de virüsler başedilmesi en güç canlılardan biridirler.

Üretilen aşının kullanımı, vücudumuzun o senenin en yaygin virüsüne karşı bağışıklık sistemimimizin güçlenmesini sağlar. Ancak bir diğer virüs, çok kısa sürede kılık değiştirip aşıya karşı direnç kazanır ve güçlenir. Bu da ertesi sene bu defa o virüse karşı aşı bulmayı ve olmayı gerektirir.

VİRÜSE ÇARE DEĞİL

Virüs sonucu oluşan hastalıklarda antibiyotik kullanımının bir faydası yok.

Ayrıca florokinolon grubu antibiyotikler, gereksiz kullanıldığında dirençli bakterilerin de oluşmasında etken antibiyotikler.

MİLYONLARCA ŞEKLİ BULUNAN VE KILIKTAN KILIĞA GİREN BAKTERİ VE VİRÜSLER MİKROSKOP ALTINDA BİNLERCE DEFA BÜYÜTÜLEREK ANCAK GÖRÜLEBİLİR. BU FOTOĞRAFLAR İSE ARTIK ONLARIN BELKİ DE MİLYARLARCA DEFA BÜYÜTÜLMÜŞ BİRKAÇ HALİ..