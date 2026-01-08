Hasta çok diye pratisyen hekimin eline ameliyat bıçağı verilmez

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Özel bir okulda öğretmenlik yapan bir kızımız, 30 Haziran 2012 tarihinde iş güvenliği kanunu çıkınca hemen isg uzmanlığına müracaat eder.

“İş güvenliği uzmanlarına ihtiyaç var” diye 15 gün kurs, beş gün staj yaparak, yönetmelikler ezberlenerek basit bir imtihanla birçok kişi gibi o da c sınıfı uzman belgesi aldı.

İmtihanda başarı oranı %80 idi.

Peşinden, herhangi bir iş kolunda 1800 gün çalışmış olan b sınıfı, 3000 iş günü çalışmış olan a sınıfı uzman imtihanına girdi. Yine katılımcıların kahir ekseriyeti, basit bir imtihanla a ve b sınıfı uzman belgesi aldılar.

Belgeli, bilgisiz adı uzman olan, bir şey bilmeyen uzman ordusu oldu.

İş güvenliği hususunda başka hiçbir eğitimi olmayan ve çalışmayan biyoloji öğretmeni, her türlü tehlikeli risk grubuna hizmet verebilecek. Mevzuat buna cevaz veriyor.

Hiç maden ocağına, inşaata, enerjiye, kimyasal tesislere vs. Gitmeyen, görmeyen kişi tehlikeyi nasıl tespit edecek, riski nasıl analiz edecek?

Bu hal, uzmanı büyük bir tehlikeye atmak değil mi? Bir vebal değil mi?

Uzman kaza geçirirse kim suçlu olur?

Kanunu çıkartmak değil, önce altyapıyı yapmak gerekir.

Maalesef ig lisans, y.lisans ve doktora öğrencilerinde teori var. Uygulama yok.

Yök ve üniversiteler bilgiye değil, belgeye odaklanmıştır.

Değerli izleyiciler,

Geçtiğimiz yıl bakanlık yetkilileri, önce piyasada uzman çok diye uzmanlık imtihanını senede bire düşürdüler.

Kısa süre sonra da “ihtiyaç varmış” diye senede iki defa olmalı diye karar aldılar.

Peşinden üç yıl b’ ye bakan c sınıfı uzman imtihansız b sınıfı, dört yıl a sınıfı uzmanını yerine bakan b sınıfı uzmana, yine imtihansız a sınıfı uzman belgesi verildi. Burada bir haksızlık ve adaletsizlik oldu.

İsg, bütün çalışanlar için çıkartıldığı için ofis ve benzeri az tehlikeli, 49 ve daha az çalışanı olan işyerlerinde işveren, işveren vekili veya müdüre sadece kendi iş yerine hizmet vermek üzere, iki günlük bir eğitimle, tahsil şartı aranmaksızın, iş güvenliği uzmanlığı belgesi, imtihansız olarak verildi.

İş güvenliği bir mühendislik işidir, uygulamasız olmaz.

Az tehlikeli sınıftaki ofisler, küçük esnaf vs. İçin düşünülen ve karar alınan uygulamada genele şamil oldu.

isg’ ye verilen değer maalesef bu oldu.

Değerli izleyiciler

Aralık ayında yapılan uzmanlık imtihanında başarı oranı çok düşüktür. ( % 28,7- % 14,1- % 6,7 dir)

A sınıfta 306, b sınıfta 748, c sınıfta 979 kişi kazanmıştır.

Hayırlı olsun başarılar dilerim.

Bu hususta ilgilileri düşünmeye davet ediyorum.

Kalın sağlıcakla.