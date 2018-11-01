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'Haşlarım, oldu bitti..' demekle olmuyor!

Makarnayı pişirirken bazı ipuçlarının bilinmesi gerekiyor...

01 Kasım 2018 Perşembe 15:36
'Haşlarım, oldu bitti..' demekle olmuyor!

1. Büyük ve derin tencere kullanın: Her zaman yeterince büyük bir tencere kullanın. Özellikle uzun makarna pişirecekseniz o zaman derin bir tencere seçin.

2. Bol su kullanın: Tencereniz ne kadar büyükse içine koyacağınız su da o denli fazla olmalı. Tencerenin 4 te 3’ü oranında su koyun. Sıcak su yerine soğuk suyu tercih edin.

3. Tuzu bol kullanın: 3 litre su içinde makarna pişirecekseniz o zaman içine 2 yemek kaşığı oranında tuz koymanız gerekir.
Yağ ise koymayın. Yağ, suyun üzerinde kalacağı için makarnaya bir faydası olmayacaktır.

4. Taşmayı önleyin: Su kaynayıp içine tuzunu ilave ettikten sonra içine makarnayı ekleyin ve hemen karıştırın. Makarnayı ilave ettikten sonra su soğuyacağı için ikinci kez kaynamaya başlayıncaya kadar ocağın altını açık tutun. İkinci defa kaynama olunca tencerenin kapağını açın. Aksi halde taşar. Ocağın altını kısın ve yavaş bir şekilde kaynamaya bırakın. Taze makarna daha kısa sürede pişerken, kuru makarna daha uzun sürede pişecektir.

5. Makarnayı soğuk sudan geçirmeyin: Salata için soğuk makarna kullanmanız gerekmiyorsa, piştikten sonra makarnayı süzmeyin. Makarnanın yüzeyinde bulunan nişasta ona daha iyi bir lezzet katar. Ayrıca makarna için hazırlayacağınız sos yapışmalarını önler. Eğer makarnayı hemen kullanmayacaksanız o zaman bir kevgirde süzün ve üzerine biraz zeytinyağı dökün. Eğer lazanya veya mantı yapacaksanız o zaman makarnayı suyun içinde kesinlikle bırakmayın ve büyük bir kevgirle hemen süzün.

6. Haşlama suyunu dökmeyin: Her zaman en azından pişirme suyundan yarım fincan saklayın. Alacağınız bu suyunu sosu inceltmek için kullanabilirsiniz. Su nişastalı olduğu için ayrı bir lezzet katacaktır.

7. Dişe gelir pişirmek: Makarnayı, dişe gelecek şekilde pişirmek için en fazla 8 dakika haşlanması gerekir. daha fazla veya daha az pişirilmesi halinde hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

8. Sosu sıcak ilave edin: Makarnayı soslu yapacaksanız, makarna ve sosun sıcak olması gerekir. Böylece makarna ve sos birbirine daha iyi kaynaşacak ve birlikte pişecektir. Birlikteliği sağladıktan sonra tekrar ısıtmak isterseniz, tavada uzun süre bırakmayın.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 15:36
  1. makarna
  2. makarna haşlarken bilinmesi gerekenler
  3. makarna yapmanın püf noktaları

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