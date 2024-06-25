Haşhaşiler çözülüyor! 15 Temmuz’a tiyatro diyenlere kapak olsun

Buğra Kardan İstanbul

Türkiye’yi karıştırmak, hükümeti alaşağı etmek için her yöntemi deneyen CIA güdümlü FETÖ tel tel dağılırken örgüt üyelerinden peş peşe ifşaatlar geliyor. Yeğen Ebuseleme Gülen’in amcası Fetullah Gülen’in 15 Temmuz darbe girişimini planladığını belirtmesinin yankıları dinmezken firari Halit Esendir’in FETÖ elebaşının kanlı kalkışmadan saatine kadar haberdar olduğunu itiraf etmesi gündeme oturdu.

Terörist Esendir’in Gülen’in kalkışmayı gece saat 03:00’te beklediğini çıkışında bulunması CHP’lileri de şoke etti. Esendir’in çıkışıyla 15 Temmuz darbe girişimi için “Tiyatro” diyenler dillerini yuttu. 251 şehit verilen aşağılık girişim için 2016’dan beri “Kontrollü darbe” iddiasında bulunan CHP’nin devrik Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da suskunluğa büründü.

Kılıçdaroğlu yine de utanmaz

Kılıçdaroğlu’nda mahcubiyet emaresi görülmedi. Kılıçdaroğlu’nun özür dileyip dilemeyeceği bilinmezken CHP’liler “Yüzünüz kızarıyor mu” sorusuna muhatap oldu. Deneyimli komutanlar ve araştırmacılar, FETÖ’nün darbe girişimi için “Kontrollü darbe” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu’nun özür dilemeyeceğini kaydettiler. Fetullah Gülen’e bayrak açan kaçak FETÖ üyelerinin itiraflarıyla CHP’lilerin 15 Temmuz’la ilgili algı oyunlarının çöktüğünün altını çizdiler. “Firari teröristlerin itirafları da Bay Kemal ve ekibini utandırmaz” görüşünü paylaştılar.

Akit’e konuşan emekli Albay Ersan Ergür, şunları söyledi:

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Amaç: İtibar suikastı

“Türkiye’de siyaset, ancak iktidarı yıpratmakla yürütülebiliyor. 1950’den bu yana iktidar olamayan CHP’nin 15 Temmuz döneminde Genel Başkanı olan Kılıçdaroğlu, elbette ülkeyi yönetememenin verdiği hâlet-i ruhiyeyle yanlış tavır takınıyordu. Bu tavrını darbe girişiminin ardından da devam ettirdi. Tabii 15 Temmuz darbesinin önlenmesinin akabinde Erdoğan ve AK Parti iktidarı kuvvetlendi. Kılıçdaroğlu için Erdoğan ve AK Parti iktidarını itibarsızlaştırmanın yöntemi, FETÖ’nün darbe girişiminin kurgu ya da tiyatro olduğu söylemine sarılmaktı. Kılıçdaroğlu, çok büyük hata etti. Bu hatadan dönmedi de. Çünkü Kılıçdaroğlu, FETÖ operasyonuyla CHP Genel Başkanı olmuştu. Onun FETÖ’ye vefa borcu vardı. Bu borcu ödemek için darbenin kontrollü olduğu yalanını dillendirdi. Fetullah Gülen’e yakın olduğundan darbenin tiyatro ya da kurgu olduğunu savundu. Halkımız, 15 Temmuz’un darbe girişimi olduğunun biliyordu. Şükür ki aradan geçen 8 senede her şey daha iyi anlaşıldı. CHP’nin şu anki Genel Başkanı Özgür Özel de bir dönem Kılıçdaroğlu’yla aynı fikirde olsa da gelinen aşamada 15 Temmuz’un kalkışma olduğunu ve FETÖ’nün bunda rol aldığını ifade etti. Bunlar, Türkiye’de Erdoğan devrinin kapanacağı hülyasına kapılmış ve sessiz kalmışlardı. Nihayetinde darbe girişiminin kurgu olmadığı ifşaatları geldi. Darbe girişiminin tiyatro olduğu yalanı çöktü. Kılıçdaroğlu ve ekibinin yanıldığı, kamuoyunu yanıltmaya teşebbüs ettiği ortaya çıktı. ”

Yüzleri kızarmaz

Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş ise şu yorumları yaptı: “Vaktiyle FETÖ’nün kalkışması için ‘Kontrollü darbe’ diyenler özür dilemeli. Kalkışmanın tiyatro olduğu propagandasında bulunanlar utanmalı. Ne yazık ki bunlarda özür dileme, utanma gibi bir haslet yok. 15 Temmuz darbe girişimi açık ve net idi. Ne yazık ki Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, 15 Temmuz’la ilgili hakikati dahi saptırmaktan geri kalmadılar. Paçalarından yakalandıklarından hakikati olduğu gibi anlatmak yerine saptırma yoluna gittiler. Tabii FETÖ’ye mecburiyetlerinden pişman olma ya da af dileme gereği duymadılar. Kılıçdaroğlu’nun bir dönem yanında bulunanlar, CHP’de faal olanların o mecburiyetleri şu anda da devam edebilir. Onun için şu anda, Özgür Özel döneminde atılacak adımları tahmin etmek güç. Hatırlanacağı gibi Kılıçdaroğlu, 2010’da FETÖ’nün komplosuyla CHP’nin başına geçmişti. Seçim yenilgilerine rağmen 2023’e kadar koltuğunu korumuştu. FETÖ yapılanmasına bel bağlamıştı. Anılan yapılanmayla ‘Al takkeyi, ver külâhı’ münasebetine girmişti. Zannetmiyorum ki şu an FETÖ üyelerinden gelen itiraflar karşısında bir laf etsin ya da ‘Yanıldım’ ya da ‘Yanılttım’ desin. Onun tekrar CHP Genel Başkanı olma gibi bir niyeti varsa FETÖ’yü karşısına almaz. Aynı dili korur.”