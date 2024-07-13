Hasetlerinden çatır çatır çatlayacaklar

CHP'li Mine Kırıkkanat, Bayraktar ailesini hedef alarak İHA-SİHA projelerini küçümsedi. Tüm bunların "Montaj sanayinden ibaret." Olduğunu söyleyen Kırıkkanat "Dünyanın her yerinde bu montaj şeyler var. Bunlar yerli ve milli bir sanayi değil." Dedi. İşte hasetlerinden neredeyse çatır çatır çatlayacak olan Kırıkkanat’ın o ibretlik görüntüleri…

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