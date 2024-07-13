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Gündem Hasetlerinden çatır çatır çatlayacaklar
Gündem

Hasetlerinden çatır çatır çatlayacaklar

Yeniakit Publisher
2024-07-13 07:42:00 -

Bir yandan dindar insanları aşağılarken diğer yandan Atatürk’e taptığını söyleyen Mine Kırıkkanat, katıldığı bir TV programında Bayraktar ailesini hedef aldı.

CHP'li Mine Kırıkkanat, Bayraktar ailesini hedef alarak İHA-SİHA projelerini küçümsedi. Tüm bunların "Montaj sanayinden ibaret." Olduğunu söyleyen Kırıkkanat "Dünyanın her yerinde bu montaj şeyler var. Bunlar yerli ve milli bir sanayi değil." Dedi. İşte hasetlerinden neredeyse çatır çatır çatlayacak olan Kırıkkanat’ın o ibretlik görüntüleri…

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