  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ticaret Bakanı Pekcan Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ile görüştü

İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi
için kalan
Aktüel

Hasat esnasında traktör ve römorku gasp edildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bezelye hasadı yapan kişinin traktörü ve 2 adet römorku gasp edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:56:55 -
Hasat esnasında traktör ve römorku gasp edildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bezelye hasadı yapan kişinin traktörü ve 2 adet römorku gasp edildi. Jandarma ekipleri şüphelileri gözaltına alırken, gasp edilen traktör ve römorklar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Bayraktepe Mahallesi’ndeki arazide bezelye hasadı yapan M.İ., olay yerine gelen 3 kişi tarafından gasp edildi. Traktörü ve 2 adet römorku gasp edilen M.İ.’nin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahısların kimliğini tespit etti. Şahısların adresini de belirleyen İslahiye İlçe Jandarma Bölüm Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda F.Ç. (27), A.Ç. (30) ve M.Ç.’yi (27) yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramada ise gasp edilen traktör ve römorklar da ele geçirildi.


Şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı