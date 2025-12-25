Hasankeyf’te tarihi dönüşüm: Restore edilen 10 mağara ziyarete açıldı!

Batman'ın tarih kokan Hasankeyf ilçesinde, antik ören yerinin kalbinde yer alan 10 mağara, 3 yıl süren hummalı bir restorasyon sürecinin ardından törenle turizme kazandırıldı. Hasankeyf Kalesi bölgesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, bu projenin sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. Canalp, "Zor olan ilkini yapmaktı; artık aynı usul ve esaslarla her yıl listeye yenilerini ekleyerek daha cesur adımlar atacağız" diyerek Hasankeyf’in turizm vizyonunu ortaya koydu.

YATIRIMCILARA "MAĞARA OTEL" DAVETİ

Bölgenin konaklama potansiyelini zirveye taşıyacak "mağara otel" projesinde de bürokratik engellerin aşıldığı müjdelendi. Vali Canalp, imar planlarının hazır olduğunu ve Milli Emlak’tan Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan tahsis işlemlerinin tamamlandığını belirterek, yatırımcıları Hasankeyf'e davet etti. Bu proje sayesinde ilçenin, dünyadaki benzer örnekleri gibi butik ve otantik konaklama deneyimi sunan küresel bir durak olması hedefleniyor.

AÇILIŞA YOĞUN KATILIM

Törenin ardından Vali Canalp ve beraberindeki protokol üyeleri, restore edilen mağaraları gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Programa AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, belediye başkanları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Mağaraların açılmasıyla birlikte Hasankeyf’in yerli ve yabancı turist trafiğinde büyük bir artış bekleniyor.