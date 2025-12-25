  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

‘Hatay’da enkazlara panel’ yalanı: Yapılan binlerce deprem konutuna rağmen utanmadılar!

Darısı Türkiye'nin başına... Komşu ülkede idam kararı

Döner kanat hava aracı simülatörleri için ABD’li şirket ile stratejik ortaklık HAVELSAN'dan dev işbirliği

Ya imana geldiler ya da şeytanlık peşindeler? Duy ama sakın inanma CHP cami yapmak istiyor

Ses kaydında neler var neler! “İpin bizim elimizde…” CHP’li belediyede “iş karşılığı bağış” iddiası

CHP duysa destek verip miting yapardı!

Can Holding dosyasında flaş tahliye kararı! Tutuklu bulunan o isimler artık serbest!

Merkez Bankası istatistikleri açıklandı: Hem dolar hem altın rezervi arttı

Hataylı vatandaştan deprem konutlarına övgü: Müthiş! Yaparsa Erdoğan yapar

Yapay zekayla yapılan bu tuzağa kimse inanamadı! Cumhurbaşkanının sesini duyunca hayatının şokunu yaşadı!
Kültür - Sanat Hasankeyf’te tarihi dönüşüm: Restore edilen 10 mağara ziyarete açıldı!
Kültür - Sanat

Hasankeyf’te tarihi dönüşüm: Restore edilen 10 mağara ziyarete açıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hasankeyf’te tarihi dönüşüm: Restore edilen 10 mağara ziyarete açıldı!

Batman’ın kadim ilçesi Hasankeyf’te yürütülen 3 yıllık restorasyon projesi tamamlandı. Kale bölgesindeki 10 mağaranın kapıları törenle turizme açılırken, bölgeyi dünya çapında bir çekim merkezi haline getirecek "mağara otel" müjdesi de geldi.

Batman'ın tarih kokan Hasankeyf ilçesinde, antik ören yerinin kalbinde yer alan 10 mağara, 3 yıl süren hummalı bir restorasyon sürecinin ardından törenle turizme kazandırıldı. Hasankeyf Kalesi bölgesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, bu projenin sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. Canalp, "Zor olan ilkini yapmaktı; artık aynı usul ve esaslarla her yıl listeye yenilerini ekleyerek daha cesur adımlar atacağız" diyerek Hasankeyf’in turizm vizyonunu ortaya koydu.

YATIRIMCILARA "MAĞARA OTEL" DAVETİ

Bölgenin konaklama potansiyelini zirveye taşıyacak "mağara otel" projesinde de bürokratik engellerin aşıldığı müjdelendi. Vali Canalp, imar planlarının hazır olduğunu ve Milli Emlak’tan Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan tahsis işlemlerinin tamamlandığını belirterek, yatırımcıları Hasankeyf'e davet etti. Bu proje sayesinde ilçenin, dünyadaki benzer örnekleri gibi butik ve otantik konaklama deneyimi sunan küresel bir durak olması hedefleniyor.

AÇILIŞA YOĞUN KATILIM

Törenin ardından Vali Canalp ve beraberindeki protokol üyeleri, restore edilen mağaraları gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Programa AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, belediye başkanları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Mağaraların açılmasıyla birlikte Hasankeyf’in yerli ve yabancı turist trafiğinde büyük bir artış bekleniyor.

 

2 bin 100 yıllık tarihi eserin üzerinde sazını parçalayarak yapay zekayı protesto etmişti! Ünlü türkücüye soruşturma
2 bin 100 yıllık tarihi eserin üzerinde sazını parçalayarak yapay zekayı protesto etmişti! Ünlü türkücüye soruşturma

Kültür - Sanat

2 bin 100 yıllık tarihi eserin üzerinde sazını parçalayarak yapay zekayı protesto etmişti! Ünlü türkücüye soruşturma

Demirci'de 120 yıllık miras canlanıyor: Tarihi okul artık halı müzesi olacak!
Demirci'de 120 yıllık miras canlanıyor: Tarihi okul artık halı müzesi olacak!

Eğitim

Demirci'de 120 yıllık miras canlanıyor: Tarihi okul artık halı müzesi olacak!

113 yıllık tarihi han tehlike saçtı! Parçalar yola düştü
113 yıllık tarihi han tehlike saçtı! Parçalar yola düştü

Yerel

113 yıllık tarihi han tehlike saçtı! Parçalar yola düştü

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23