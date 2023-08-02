Hasan Yiğit kimdir? Hasan Yiğit aslen nereli?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 52 ilin emniyet müdürü değişti. Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Peki, Hasan Yiğit kimdir?
Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile merkeze alınırken yerine Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit Balıkesir’e İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
Hasan Yiğit kimdir?
Samsun'da dünyaya gelen Hasan Yiğit 2008-2014 yılları arası Çorum Emniyet Müdürlüğü’nde çeşitli birimlerde görev yaptı.
İkinci sınıf Çorum Emniyet Müdür Yardımcısı iken Hasan Yiğit, 2014'te Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na “Daire Başkan Yardımcısı” olarak atanmıştı.
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