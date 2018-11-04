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Hasan Şaş'tan çarpıcı paylaşım! 'Ne İskender takmışım, ne şah...'

Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisinin en çok konuşulan ismi olan Hasan Şaş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

04 Kasım 2018 Pazar 00:11
Hasan Şaş'tan çarpıcı paylaşım! 'Ne İskender takmışım, ne şah...'

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımda bulundu.

İşte Hasan Şaş'ın o paylaşımı:

Hasan Şaş kendisine ait instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ""Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar. Haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Şah, ne sultan!" sözünü paylaştı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 00:11
  1. Hasan Şaş
  2. Galatasaray
  3. Fenerbahçe

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