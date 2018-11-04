Hasan Şaş'tan çarpıcı paylaşım! 'Ne İskender takmışım, ne şah...'

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımda bulundu.

İşte Hasan Şaş'ın o paylaşımı:

Hasan Şaş kendisine ait instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ""Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar. Haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Şah, ne sultan!" sözünü paylaştı.