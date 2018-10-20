Hasan Şaş ile Samet Aybaba arasında gerilim
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, ilk yarının sonlarına doğru Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ile tartışma yaşadı.20 Ekim 2018 Cumartesi 13:01
Galatasaray, Türk Telekom Stadında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında büyük yara aldı. Zorlu maç sırasında tansiyon da yüksekti.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ilk yarının sonlarına doğru Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ile tartıştı. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba genç çalıştırıcıdan sakin olmasını istedi.
Kaynak: Skorer
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