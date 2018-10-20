THY- Euroleague
0553 313 94 23

Hasan Şaş ile Samet Aybaba arasında gerilim

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, ilk yarının sonlarına doğru Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ile tartışma yaşadı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:01
Hasan Şaş ile Samet Aybaba arasında gerilim

Galatasaray, Türk Telekom Stadında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında büyük yara aldı. Zorlu maç sırasında tansiyon da yüksekti.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ilk yarının sonlarına doğru Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ile tartıştı. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba genç çalıştırıcıdan sakin olmasını istedi.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 13:01
  1. Sarı Kırmızılılar
  2. Galata Saray
  3. Samet Aybaba
  4. Galatasaray
  5. Televizyon
  6. Hasan Şaş
  7. Bursaspor
  8. Milliyet
  9. G.Saray
  10. Cimbom
  11. Genç
  12. TV
  13. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuat Oktay: Ara Güler hafızalardan silinmeyecek
    1. Fuat Oktay: Ara Güler hafızalardan..
    2. Başkan Erdoğan açıkladı! İş..
    3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    4. UNESCO'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    5. AK Parti'den Cemal Kaşıkçı açıklaması:..
    6. İstanbul Fatih'te yangın! Son anda..
    7. Elektrikte yeni dönem! EPDK'dan kritik..
    8. Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ortaya..
    9. ABD Deyrizor'da 62 sivil öldürdü!
    10. Hasan Şaş ile Samet Aybaba arasında..
    11. Memurlara saat başı mesai ücret zamlı
    12. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı..
    13. Binali Yıldırım: Türkiye olayları..
    14. Avrupa Parlamentosu'ndan Cemal Kaşıkçı..
    15. Erdoğan'ın ziyareti sonrası, Alman iş..
    16. Hukuk mezunları yeterlilik sınavında..
    17. Kemalist Mao'cu Perinçek: Ateist..
    18. Trabzon'da faciadan dönüldü!
    19. Bebek arabasıyla zeytinyağı çalan kişi..
    20. Kalbimizin 7 doktoru
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?