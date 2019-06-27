Hasan Sağındık'tan sol destekçisi 'sanat'çılara eleştiri!

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

31 Mart'tan sona İstanbul seçimleri iptal edilince 'sanatçı'ların büyük çoğunluğu Ekrem İmamoğlu'ndan taraf olmuşlar ve AK Parti iktidarını sert sözlerle eleştirmişlerdi. 'Sanatçı'ların taraf olmasına ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan Hasan Sağındık, "Siyaset sürekli kendisine faydalı olanı arar." dedi. Sol siyasete destek veren 'sanat'çıların muhafazakar iktidarlardan bir beklentisi olmadığını belirten Sağındık, "O yapıdaki sanatçıların dindar bir iktidardan yana beklentileri olmadığı için isteklerini karşılayacakları mecra orasıdır." ifadesini kullandı.

'Çıkar ilişkisi peşindeler'

Sola destek veren sanatçıların çıkar ilişkisi kurmayı hedeflediğini belirten Sağındık, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu manada sonuna kadar içinden geldiğimiz ülkücü yapının ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun duruşu gibi doğru,yerli ve milli olanın yanında olacağız. Sanatçının böyle bir duruşu da olmak zorunda."