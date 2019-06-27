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Hasan Sağındık'tan sol destekçisi 'sanat'çılara eleştiri!

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Sanatçı Hasan Sağındık, İstanbul seçimlerinde sosyal medyadaki paylaşımları ile taraf olan 'sanatçı'ları eleştirirken, "O yapıdaki sanatçıların dindar bir iktidardan yana beklentileri olmadığı için isteklerini karşılayacakları mecra orasıdır." dedi.

27 Haziran 2019 Perşembe 21:45

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

31 Mart'tan sona İstanbul seçimleri iptal edilince 'sanatçı'ların büyük çoğunluğu Ekrem İmamoğlu'ndan taraf olmuşlar ve AK Parti iktidarını sert sözlerle eleştirmişlerdi. 'Sanatçı'ların taraf olmasına ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan Hasan Sağındık, "Siyaset sürekli kendisine faydalı olanı arar." dedi. Sol siyasete destek veren 'sanat'çıların muhafazakar iktidarlardan bir beklentisi olmadığını belirten Sağındık, "O yapıdaki sanatçıların dindar bir iktidardan yana beklentileri olmadığı için isteklerini karşılayacakları mecra orasıdır." ifadesini kullandı.

'Çıkar ilişkisi peşindeler'

Sola destek veren sanatçıların çıkar ilişkisi kurmayı hedeflediğini belirten Sağındık, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu manada sonuna kadar içinden geldiğimiz ülkücü yapının ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun duruşu gibi doğru,yerli ve milli olanın yanında olacağız. Sanatçının böyle bir duruşu da olmak zorunda."

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 21:45
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • serefsiz serefsiz 15 dk önce
    ulan utanmaz herkes seni sevmek zorundamı herkes akapeye oy vermek zorundamı bu ülkede hiç karsı taraf olmayacaksa muhalefet olmayacaksa hic secim.olmasin
  • UmutUmut16 dk önce
    Cikarmi dedik.Ak Parti'ye en büyük zararı veren bu çıkar meselesi degilmi
  • DambuDambu18 dk önce
    Hasan sağındık adamdır gerisi heyecandır

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