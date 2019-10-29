Hasan Kaçan'dan Erdoğan'ın davetini reddeden Cem Yılmaz'a tepki

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul törenine birçok ünlü isme davetiye gönderildi. Davetiyeyi alan isimlerden biri de Cem Yılmaz'dı.

Mehmetçik Vakfı gerekçesi

Cem Yılmaz, davetiyeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, katılamayacağını şu gerekçelerle anlattı: "29 Ekim Cumhuriyetimizin 96. yıldönümü vesilesiyle yapılan resepsiyona nazik davet için teşekkür eder, yarın Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösteri nedeniyle katılamayacağımı bildiririm. Çok yaşasın Cumhuriyetimiz. Güzellikler hepimizin olsun."

Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde Cem Yılmaz, 29 Ekim'de gerçekleştireceği gösterisinin gelirlerini Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını duyurmuştu.

Yılmaz'ın davetiyeyi geri çevirmesi ve gösteriyi 29 Ekim'e alması spekülasyonları beraberinde getirdi. Oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan, Yılmaz'a sosyal medya hesabından gönderme yaptı.

Kaçan, Twitter hesabından Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösterimin gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlayacağım. Mehmetçik Vakfına bağışladığım bağışın Mehmetçik Vakfına hayırlı olmasını diliyor, Mehmetçik Vakfına yaptığım bu bağışı daha önce yaptığım bağışlar gibi gözünüze sokmayı bir borç biliyorum." ifadelerine yer verdi.