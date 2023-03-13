Hasan Cemal'in yatarken bir tarafı açıkta kalmış! Bunları saçmaladı

Soros'un fonladığı t24'te köşe dolduran PKK yardakçısı Hasan Cemal, son yazısıyla, yatarken yine bir tarafının açıkta kaldığını gözler önüne serdi. Gördüğü rüyayı köşesine taşıyan Cemal, Erdoğan'ın "gidici" olduğunu iddia etti.

Cemal, hayali bir diyaloğa yer verdiği yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"En güncel sorulardan biri:

- Bu sefer gidiyor mu?..

Bir diğeri:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Gitmemek için hile hurda yapabilir mi?

Bir başka güncel soru:

- Sandıkta yenilgiyi kabul eder mi?

Bir diğeri:

- Peki, kabullenmezse ne yapabilir?

Sorunun devamı:

- Provokasyonlarla, suikastlarla memlekette büyük bir yangın çıkartabilir mi?

Bir başka soru:

- Suriyeliler'den oluşan silahlı milisler kurulduğu söyleniyor, doğru olabilir mi?

Bir soru daha:

- Kürtleri kışkırtabilir mi?..

Güneydoğu'yu yangın yerine çevirebilir mi?

Ekliyor:

- Kürtler böyle bir tuzağa düşebilir mi?

Soru başa dönüyor:

- Söyle abi Allah aşkına,

Reis bu sefer gidici mi?..

Bir süre hiç kımıldamadan birbirimizi süzüyoruz.

Yaşlı ve emektar bir gazeteci olduğum için benim yanıtları bildiğimi varsayıyor.

Başımı önüme eğip derin derin düşünüyormuş gibi yapıyorum.

Sonra gözlerimi gözlerine dikip mırıldanıyorum:

- Galiba bu sefer gidici...

(...) Acılar, Saray iktidarının çapsızlığını,

acizliğini en görmek istemeyenlerin

gözleri önüne çırılçıplak sergiliyor.

Düşünüyorum:

Nereden bakarsak bakalım

dökülüyor memleket...

Hak hukuk adalet hak getire...

Özgürlük diyenlere sopa...

Fazla uzun boylu düşünenlere hapis...

Düşünüyorum:

Dış politikada pusula yıllardır bozuk!

Koca ülke oraya buraya savruluyor.

O kadar ki bazen alay konusu oluyor,

ne yazık!

Yine aynı soruyu yöneltiyor:

- Abi, sen bilirsin söyle,

bu sefer sahiden gidici mi?

Sorusuna bu defa

biraz daha kararlı sesle:

"Merak etme, bu sefer gidici galiba,

seçim sandığından çıkamayacak,

bütün göstergeler öyle..."

Gözleri parlıyor,

bana umutla bakıyor.

Ben de nihayet ite kaka da olsa,

yazımın sonuna geliyorum.

Siz ne diyorsunuz?

Bu sefer gidici mi?.."