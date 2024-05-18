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Medya Hasan Cemal’den rezil çağrı! Bu nasıl bir utanmazlık böyle
Medya

Hasan Cemal’den rezil çağrı! Bu nasıl bir utanmazlık böyle

Yeniakit Publisher
2024-05-18 17:50:00 -
Hasan Cemal’den rezil çağrı! Bu nasıl bir utanmazlık böyle

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den milletvekili adayı olan sözde gazeteci Hasan Cemal, yine rezil bir yazıya imza attı. Terör yandaşlarının serbest bırakılmasını “normalleşme”nin şartıymış gibi dayatan Cemal, t24’teki “Hadi oradan” dedirten yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den milletvekili adayı olan sözde gazeteci Hasan Cemal, yine rezil bir yazıya imza attı. Terör yandaşlarının serbest bırakılmasını “normalleşme”nin şartıymış gibi dayatan Cemal, t24’teki “Hadi oradan” dedirten yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

“Kobani davası cezalarıyla
bu ülkede normalleşme olmaz,
yumuşama olmaz.
Selahattin Demirtaş'a
40 yıl hapis,
Figen Yüksekdağ'a
30 yıl hapis,
Ahmet Türk'e
10 yıl hapis cezalarıyla
bu ülkede normalleşme olmaz,
yumuşama olmaz.

DEM'lileri hapse atarak,

İstanbul'da olduğu gibi,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

gözaltı furyası başlatarak

bu ülkede normalleşme olmaz,

yumuşama olmaz.

Osman Kavala'yı hapiste tuttukça,

Can Atalay'ı hapiste tuttukça,

bu ülkede normalleşme olmaz,

yumuşama olmaz.

Geziciler hapis yattıkça,

bu ülkede normalleşme olmaz,

yumuşama olmaz. (…)

Hapishanelerin, zindanların kapıları
bir "genel af"la açılmadıkça,
bu ülkede normalleşme olmaz,
yumuşama olmaz. (…)

Yirmi küsur yıl geçti.
Bak,
seçim sandığı da
elinden gidiyor,
anla artık Tayyip Efendi anla!”

 

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Yorumlar

Türkiyem

Bu Cemal Paşa osmanliya ihanet eddi torununun ağiz kokusunumu cekeceğiz pölücüler kipi konuşmasinin cezasi olsun artık

ömer

şu anda türkiyede normalleşme olmadığının bizde farkındayız ..normalleşmelerin olması için feto-pkk-ve bilimum vatan hainlerinin türk vatandaşlığından çıkarılıp ülkeden kovulmasıyla olacağının bilincindeyiz
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