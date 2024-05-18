Hasan Cemal’den rezil çağrı! Bu nasıl bir utanmazlık böyle

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den milletvekili adayı olan sözde gazeteci Hasan Cemal, yine rezil bir yazıya imza attı. Terör yandaşlarının serbest bırakılmasını “normalleşme”nin şartıymış gibi dayatan Cemal, t24’teki “Hadi oradan” dedirten yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

“Kobani davası cezalarıyla

bu ülkede normalleşme olmaz,

yumuşama olmaz.

Selahattin Demirtaş'a

40 yıl hapis,

Figen Yüksekdağ'a

30 yıl hapis,

Ahmet Türk'e

10 yıl hapis cezalarıyla

bu ülkede normalleşme olmaz,

yumuşama olmaz.

DEM'lileri hapse atarak,

İstanbul'da olduğu gibi,

ÖNE ÇIKAN VİDEO

gözaltı furyası başlatarak

bu ülkede normalleşme olmaz,

yumuşama olmaz.

Osman Kavala'yı hapiste tuttukça,

Can Atalay'ı hapiste tuttukça,

bu ülkede normalleşme olmaz,

yumuşama olmaz.

Geziciler hapis yattıkça,

bu ülkede normalleşme olmaz,

yumuşama olmaz. (…)

Hapishanelerin, zindanların kapıları

bir "genel af"la açılmadıkça,

bu ülkede normalleşme olmaz,

yumuşama olmaz. (…)

Yirmi küsur yıl geçti.

Bak,

seçim sandığı da

elinden gidiyor,

anla artık Tayyip Efendi anla!”