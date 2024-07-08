Harran Ulu Camii ziyarete açıldı

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, gazetecilere, Ulu Cami’nin ziyarete açılmasının sevindirici bir durum olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklı hasarların giderilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon ve çevre düzenlemesi yapıldığını aktaran Aslan, şunları söyledi: “İlk etaplar tamamlandı. Şu anda da Harran Ulu Cami’deki hem kemerlerinin ayağa kalkması hem minarenin restorasyonu ziyaretçiler için alan düzenlemeleri yapıldı. Ve bugün itibariyle de ziyaretçilere ücretsiz olarak açıldı. Ziyaretçilerimiz Harran Ulu Cami’yi rahatlıkla edebilecek. Bu anlamda bizim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Moğollar tarafından yıllar önce Harran yakıldı. Bundan sonraki süreçte o 800 yıl sonrasında belki de ilk defa düzenli bir şekilde insanların içeriye girilmesini sağlayacak bir düzenleme yapıldı” dedi.

Aslan, Harran Ulu Cami’nin ziyarete açılmasının kent turizmine de katkı sağlayacağını belirterek, alanın Şanlıurfa’daki konaklama gün sayısının artmasına yardımcı olacağını ifade etti.