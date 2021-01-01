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Teknoloji Harfleri değiştirilebilir klavye geliyor!
Teknoloji

Harfleri değiştirilebilir klavye geliyor!

Apple, gelecek MacBook'ların klavyesindeki her harfi değiştirmenize izin verecek gibi görünüyor. En azından ortaya çıkan yeni patent, bize böyle söylüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 19:36:00 -
Harfleri değiştirilebilir klavye geliyor!

Apple, son yıllarda MacBook'larındaki klavyeleri kullanıcıların programlayabilecekleri Touch Bar ile donatmaya başlamış ve böylece farklılık yaratmıştı. Öte yandan Apple'ın parmak izi sensörü Touch ID gibi elementlerle de kullanımı zenginleştiren şirket, şimdi yeni bir patent daha almış durumda.

Patently Apple tarafından paylaşılan belgelere göre Apple, bu defa "yeniden programlanabilir" bir klavye seti üzerinde çalışıyor. Bu patent, gelecek MacBook'larda yalnızca Touch Bar kısmını değil, tüm klavye setini özelleştirebileceğimiz anlamına geliyor.

Diğer markalardan da bugüne kadar özelleştirilebilir tuşlar üzerine çeşitli çalışmalar görmüştük. Hatta Lenovo'nun tamamen ekrandan oluşan klavye bölümüne sahip dizüstü bilgisayarı Yoga Book'u da görmüştük. Apple'ın nasıl bir yöntemi tercih edeceği şimdilik belli değil. Ama klavye yerine, sanal bir klavyenin yer alacağı büyükçe bir ikinci ekran söz konusu olabilir. Bu arada Apple'ın daha önce mekanik klavyeye ilişkin bir patent aldığını da iletelim.

Kaynak: Chip

 

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