Harekat öncesi Macron'dan skandal! PKK'lı isimle buluştu
Fransa Cumhurbaşkanlığı, Emmanuel Macron'un terör örgütünün çatı oluşumu Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcüsüyle dün bir araya geldiğini açıkladı.09 Ekim 2019 Çarşamba 14:36
Fransa Cumhurbaşkanlığı, Emmanuel Macron'un terör örgütünün çatı oluşumu Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcüsüyle dün bir araya geldiğini açıkladı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın savunuculuğunu üstlenen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün terör örgütün sözde sözcüsü ile Paris'te görüştü. Macron, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/PKK ile dayanışma halinde olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki olası operasyonu konusunda terör örgütü YPG/PKK destekçisi Macron'un endişeli tavrının sürdüğü bildirildi.
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