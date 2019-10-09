Harekat öncesi Macron'dan skandal! PKK'lı isimle buluştu Fransa Cumhurbaşkanlığı, Emmanuel Macron'un terör örgütünün çatı oluşumu Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcüsüyle dün bir araya geldiğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Emmanuel Macron'un terör örgütünün çatı oluşumu Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcüsüyle dün bir araya geldiğini açıkladı. Terör örgütü YPG/PKK'nın savunuculuğunu üstlenen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün terör örgütün sözde sözcüsü ile Paris'te görüştü. Macron, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/PKK ile dayanışma halinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki olası operasyonu konusunda terör örgütü YPG/PKK destekçisi Macron'un endişeli tavrının sürdüğü bildirildi.

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