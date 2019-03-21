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Harden'ın 57 sayısı Rockets'a yetmedi

- Memphis Grizzlies, Houston Rockets'ın all-star oyuncusu Harden'ın 57 sayı, 8 asist, 7 ribauntluk performansına rağmen rakibini uzatma sonunda 126-125 yendi

21 Mart 2019 Perşembe 10:34
Harden'ın 57 sayısı Rockets'a yetmedi


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, James Harden'ın 57 sayılık performansına rağmen Houston Rockets'ı 126-125 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off şansı kalmayan Memphis Grizzlies ile zirve mücadelesi veren Houston Rockets arasındaki karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Grizzlies, uzatmaya giden maçı 126-125 kazandı.

Grizzlies'i galibiyete, 35 sayı, 8 asist, 5 ribauntla oynayan Mike Conley ve 33 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas taşıdı.

Maçı 57 sayı, 8 asist, 7 ribauntla tamamlayan Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, takımına galibiyeti getiremese de bu sezon 7. kez 50 sayı barajını geçti.


- Cedi ve Ersan'dan karşılıklı 8'er sayı


Milli basketbolcular Cedi Osman ve Ersan İlyasova'nın oynadığı takımlar karşı karşıya geldi.

Play-off iddiası kalmayan Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks'ı 107-102 yendi.

Ev sahibi Cavaliers'ta Collin Sexton 25, Jordan Clarkson 23 sayı kaydetti. Cedi de galibiyete 8 sayılık katkıda bulundu.

All-star oyuncusu Giannis Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ta Khris Middleton 26 sayı, 12 ribaunt, Eric Bledsoe 24 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Ersan ise 8 sayı, 7 ribaunt üretti.


- Sonuçlar


Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 107-102

Orlando Magic-New Orleans Pelicans: 119-96

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 118-115

New York Knicks-Utah Jazz: 116-137

Chicago Bulls-Washington Wizards: 126-120 (uzatmada)

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 126-125 (uzatmada)

San Antonio Spurs-Miami Heat: 105-110

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 114-123 (uzatmada)

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 126-118


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:34
  1. Basketbol
  2. Cedi Osman
  3. Ersan İlyasova
  4. James Harden
  5. NBA

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