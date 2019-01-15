0553 313 94 23

Harden durdurulamıyor

- NBA'de Houston Rockets forması giyen James Harden, Memphis Grizzlies karşısındaki 57 sayılık performansıyla peş peşe 17. kez 30 sayı barajını geçti- Kobe Bryant'ın 2002-03 sezonundaki 16 maçlık serisini geride bırakan Harden, Wilt Chamberlain ve Elgin Baylor'dan sonra en uzun 30 sayılık seriye sahip oyuncu oldu

15 Ocak 2019 Salı 10:46
Harden durdurulamıyor

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies'i 112-94 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 57 sayı ve 9 ribaunt üretti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Houston Rockets, ağırladığı Memphis Grizzlies'i James Harden'ın 57 sayı, 9 ribauntluk performansı sayesinde 112-94 yendi.

Bu sezon 3. kez 50 sayılık performans sergileyen Harden, üst üste 17. defa 30 sayı barajını geçti. Kobe Bryant'ın 2002-03 sezonundaki 16 maçlık serisini geride bırakan Harden, Wilt Chamberlain ve Elgin Baylor'dan sonra en uzun 30 sayılık seriye sahip oyuncu oldu.

65 maçla rekorun sahibi Chamberlain, en uzun 30 sayılık seriler arasında ilk 4 sırayı elinde tutuyor. Baylor da 18 karşılaşmayla Chamberlain'i takip ediyor.


- Sonuçlar

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 109-102

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 112-94

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 93-108

Utah Jazz-Detroit Pistons: 100-94

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 115-107

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 117-121

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:46
  1. Basketbol
  2. James Harden
  3. NBA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSB Başkanı Çağlar: "Sigorta sektörü sadece prim üreten bir sektör değildir. Günde 138 milyon lira hasar ödeyen bir sektördür. Sigorta sektörü yıl genelinde aşağı yukarı 35 milyar lira hasar ödemesi yapmaktadır."
    1. TSB Başkanı Çağlar: "Sigorta sektörü..
    2. Tuzla'daki cinayet
    3. Teröristbaşı Netanyahu'dan İran'a tehdit
    4. Gündoğdu Adana Basketbol'a ABD'li pivot
    5. "Tahran'da 21 bin riskli bina var"
    6. 75 bin göçmen yakalandı
    7. Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı..
    8. İstanbul'da terör baskınları! 9 PKK'lı..
    9. İhtiyaç fazlası ürünler şehit..
    10. İstanbul namaz vakitleri | İstanbul..
    11. İzmir namaz vakitleri | İzmir haftalık..
    12. Avrupa borsaları
    13. Edirne'de düzensiz göçe geçit yok
    14. Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması
    15. AYD'den Cumhuriyet Gazetesi'ne kınama!
    16. Tezgâhta fiyat köpüğü var
    17. GRAFİKLİ - "2019 Türkiye Bursları"..
    18. Beşiktaş'ta işlem tamam! İki isim..
    19. Külliye'de "Sıfır Atık" meyvelerini..
    20. Katil Netanyahu tehdit etti: Çıkın..
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler