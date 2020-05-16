  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Peygamber efendimizin yasakladığı kazanç

Peygamber efendimizin tebliğ metodu nasıldı?

Peygamber efendimiz teravih namazını kaç rekat kılardı?

Peygamber efendimizin zühd yaşantısı

Dervişin duası
için kalan
Aktüel

Harçlıkları ve burs paraları ile 55 aileye gıda yardımı yaptılar

Kayseri’nin Develi ilçesinde üniversite öğrencileri harçlıkları ve burs paraları ile 55 aileye gıda yardımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:32:15 -
Harçlıkları ve burs paraları ile 55 aileye gıda yardımı yaptılar

Kayseri’nin Develi ilçesinde üniversite öğrencileri harçlıkları ve burs paraları ile 55 aileye gıda yardımı yaptı.


Develi ilçesinde 6 üniversite öğrencisinin, Ramazan ayında yaptığı hayır vatandaşları duygulandırdı. Bir araya gelen üniversiteliler, harçlıklarından ve burslarından biriktirdikleri paralar ile 55 aileye gıda yardımı yaptı. Aileleri tek tek gezerek gıda kolilerini ileten öğrenciler, takdir topaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı