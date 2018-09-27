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Harç ve KDV’deki düzenleme kalıcı olsun

Mayıs 2018’de Binali Yıldırım’ın başbakanlığı döneminde Bakanlar Kurulu kararnamesiyle, gayrimenkul sektöründeki gelişmeler dikkate alınarak taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergilerin 6 aylığına düşürülmesi, piyasalarda kısmi bir canlanmaya vesile oldu.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:03
Harç ve KDV’deki düzenleme kalıcı olsun

Mayıs 2018’de Binali Yıldırım’ın başbakanlığı döneminde Bakanlar Kurulu kararnamesiyle, gayrimenkul sektöründeki gelişmeler dikkate alınarak taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergilerin 6 aylığına düşürülmesi, piyasalarda kısmi bir canlanmaya vesile oldu.

Kararname kapsamında yüzde 18 KDV oranına tabi konut teslimlerindeki oran 31 Ekim’e kadar uygulanmak üzere yüzde 8’e indirilmiş, tapu harcı oranı da aynı dönemde yüzde 4’ten yüzde 3’e düşürülmüştü. Uygulamanın kalıcı olması gerektiğini düşünen sektör temsilcileri, konuyla ilgili bakanlıklara taleplerini ilettiklerini açıkladı. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, uygulamanın yılbaşına kadar uzatılmasının konut üreticilerinin yıl sonu satış hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlayacağını belirterek, “Asıl beklentimiz düzenlemenin kalıcı hale getirilmesi yönündedir. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki günlerde ilgili bakanlarımız, sektörün gelişimine katkı sağlayacak güzel bir karara imza atarlar” görüşünü dile getirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 10:03
  1. Binali Yıldırım
  2. Bakanlar Kurulu
  3. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin

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