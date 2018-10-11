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Hapşırığı tutmanın inanılmaz zararları

Hapşırık tutmanın sanıldığının aksine vücuda çok sayıda zararı bulunuyor. Hapşırığı engellemek kulak zarı hasarlarına sebep olabilir. Hapşırığı tutmak baş dönmesine hatta kalp krizine neden olup ölüme yol açabilir.

11 Ekim 2018 Perşembe 22:36
Hapşırığı tutmanın inanılmaz zararları

Derste, işyerinde, otobüste, güzel bir akşam yemeğinde ya da yemek hazırlarken kısacası hayatın her anında hapşırmak zorunda kalabilirsiniz. Çoğu insan yalnızken rahat rahat hapşırırken, kalabalık bir ortamda hapşırmaktan çekinir ve hapşırığını tutar, başka bir deyişle içine doğru hapşırır.

hapşırık esnasında akciğerlerden gelen basınç ile hava yaklaşık 100 mil/saat yani 161 kilometre/saat hızla hava kanallarına doğru yönelir(ağız ve burun kanalları). Eğer bu esnada ağzını ya da burnunuzu hava çıkışını engelleyecek şekilde kapatırsanız, bütün hava kulaklarınıza doğru yönelir. Bu basınçlı hava kulakların östaki borularına ve orta kulağın içerisine doğru giderek rüptüre kulak zarı gibi hasarlara neden olabilir. Ayrıca bu basınç, duyma kaybı ya da uzun süreli baş dönmesine yol açabilir.

Hapşırığı tutmak kulaklarınıza vereceği zarardan çok daha fazlasına da neden olabilir. Hapşırık tutmak gözlerinizdeki kan damarlarına ve diyaframa zarar verebilir. Ayrıca, kan basıncının aniden yükselmesine neden olur; çünkü engellenmiş hapşırık beyindeki kan damarlarını zorlar. Özellikle, hapsedilmiş güçlü bir hapşırık da boyun sakatlanmalarına yol açabilir. Ayrıca sinüs ameliyatı geçirmiş bireylerde hava gözlerin yakınındaki boşluğa dolarak gözleri yerinden fırlatacak kadar basınç uygulamasa da hasara sebep olabilir. En ekstrem durumlarda da hapşırık tutmak, kalp krizine neden olup ölüme yol açabilir.

Hapşırığın doğal bir vücut tepkisi olduğunu düşünüp rahat rahat hapşırmak sağlığınız için en doğru seçim olacaktır.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 22:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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