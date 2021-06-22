Hapisteki eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in avukatları, müvekkillerinin Kovid-19 şüphesiyle hastaneye sevkini istedi

Sudan resmi televizyonuna göre, Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkeme, Merkezi Cezaevi Yönetimi tarafından Beşir'in boğaz ağrısı ve öksürüğü olduğunu, dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle mahkemeye katılmasının mümkün olmadığı bilgisinin kendilerine iletildiğini açıkladı.

Savunma Heyeti Başkanı Abdulbasıt Sabdarat, mahkemeye, "İhtimaller Beşir'in Kovid-19 olabileceğini gösteriyor." dedi.

Gerekli muayenelerin yapılması için müvekkilinin özel bir hastaneye sevk edilerek acil müdahalede bulunulması gerektiğini belirten Sabdarat, Beşir'in mevcut sağlık durumundayken cezaevinde kalmasının riskleri hakkında uyardı.

Mahkemenin hakimi Ahmed Ali Ahmed, "Mahkeme, Beşir'in sağlık durumunu cezaevi yönetimiyle takip edecek, özel bir hastaneye sevk edilmesi gerekip gerekmediğine karar verecek." dedi.

Geçen ay hayatını kaybeden İslami Hareket Genel Sekreteri Zübeyir Ahmed el-Hasan'a açılan davanın ölüm nedeniyle düşürülmesine karar veren Hakim Ahmed, soruşturma heyeti tarafından yapılan soruşturmaları dinledi.

Darbe planları 1976 yılında başladı

Yapılan soruşturmaların gerekçelerini okuyan Polis Albay Cemal Muhammed el-Halife, İslami Hareket'in darbe planlamasının 1976'da eski Cumhurbaşkanı Cafer Numeyri ile uzlaşılmasının ardından başladığını savundu.

Halife, Haziran 1989'da İslami Hareket tarafından yapıldığını ileri sürdüğü darbeyi planlayanların asker ve sivil kanattan olmak üzere 2 gruptan oluştuğunu belirtti.

Halife, bazı sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle davaya dahil edilmediklerini açıkladı.

Mahkeme, duruşmayı 29 Haziran'a erteledi.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.