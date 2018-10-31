Hanımlarda tehlikeli olabilen karın şişliği

Karında büyümeye yol açan olaylar ya karın derisinden kaynaklanır ya da karın içinde yer alan organların hastalıklarından.

Karın derisinden kaynaklanan ve karını büyüten olaylar şunlardır;

ileri derecede yağlanma,

ödem (su toplanması sonucu şişme), karın kaslarının aşırı derecede gevşeyerek sarkması,

karın kas ve diğer dokularından kaynaklanan tümörler,

başka organlardaki kanserlerin karın duvarına yayılması (metastaz),

fıtıklar ve apseler.

Karın-içi ile ilgili olarak karında büyüme görülmesiyle başlıca 3 olay sonucudur.

Bunlar;

meteorizm (gaz sebebiyle olan şişkinlik),

asit (karın boşluğunda sıvı birikmesi) ve tümörlerdir.

Meteorizm:



Bağırsak hareketlerinin azalmasıyla ilgilidir.

Halk arasında “bağırsak düğümlenmesi” adı verilen ileus ya da kronik bir bağırsak stenozu (daralması) bu duruma yol açabilir.



Bağırsakların genişleyerek gazla dolması ve şişkinliğe yol açması histerik ve sinirli kadınlarda sıklıkla görülür.

Kadınların adet kanamasına yakın dönemlerinde karında bir şişlik hissetmeleri de hormonal etkinliğin normal bir sonucudur. Genellikle pek yakınmaya yol açmaz. Bu şişkinlik hissi adet kanamasının başlamasıyla birlikte ortadan kaybolur. Herhangi bir sebeple oluşan bir adet gecikmesi durumunda da bu şişkinlik daha da şiddetli olarak rahatsızlığa yol açabilir.

Mutlaka hekime gitmenizi gerektiren durumlar

Asit:

Karında sıvı (asit) toplanmasına sebep olan hastalıklar arasında, genellikle kanser gibi kötü huylu tümörler vardır.

Bundan başka karın zarının tüberkülozu (tüberküloz peritonit] da karında asit toplanmasına yol açabilir.

Ayrıca karın iç organlarının yaralanmaları, delinmeleri de iç kanamalara sebep olarak, karın boşluğu içinde kan toplanmasına yol açarlar. Bunun bir örneği dış gebeliklerdir. Dış gebelikte fallop borusunun yırtılması sonucu oluşan kanama karın boşluğunda toplanır.

Tümörler:

Kadınlarda karının büyümesine yol açan tümörler, genellikle üreme organlarından kaynaklanırlar. Fakat karın içinde yer alan diğer organ tümörleri ya da kanser metastazları da karını büyütürler. Kadın hastalıkları içinde karında büyümeye yol açan ve en fazla görülen hastalıklar, miyomlar ve ovaryum tümörleridir.